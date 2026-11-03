Receta de tarta de plátano sin gluten de Paula Monreal: snack saludable y económico

Paula Monreal comparte su receta económica de tarta de plátano sin azúcar ni gluten. Un snack perfecto para cualquier momento del día con ingredientes sencillos.

La creadora de contenido Paula Monreal ha desvelado su receta estrella para quienes buscan una alternativa deliciosa y nutritiva. Esta preparación consiste en una tarta de plátano sin azúcar añadida y sin gluten que resulta ideal para consumir en el desayuno, durante la merienda o como un snack entre horas.

Ingredientes clave del snack nutricional

La propuesta de Paula Monreal destaca por la simplicidad de sus componentes principales. Para elaborar esta creación culinaria se requieren únicamente unos cuantos ingredientes básicos que la mayoría de los hogares españoles ya tiene disponibles en su despensa. La estrella indiscutible de la receta es el plátano, una fruta con una fuerte presencia en los fruteros de muchas casas de España que se puede usar para elaborar diferentes recetas.

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Entre los componentes específicos mencionados para esta preparación se incluyen la crema de almendras, cuyo precio aproximado es de 4,70 euros por un envase de 200 gramos, y el chocolate negro al 72%, que tiene un costo aproximado de 1,30 euros. Estos elementos permiten lograr una textura y un sabor espectaculares sin necesidad de recurrir a azúcares procesados.

El truco para usar plátanos menos maduros

Un aspecto crucial de esta receta es el estado de maduración del plátano. Cuando el plátano madura, no significa que haya que tirarlo, todo lo contrario. Como hemos mencionado, los que están bien maduros hay que usarlos en la cocina y probar recetas como la que propone Paula Monreal. La chef influencer comparte en un vídeo publicado en sus redes sociales la receta de un snack fácil, saludable y sin azúcar añadido que está espectacular.

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En el caso de contar con plátanos que no han alcanzado el punto de maduración que deseamos para hacer esta receta, hay un truco muy eficaz que facilita acelerar el proceso. Este método permite aprovechar incluso las frutas que están en fases tempranas de maduración, garantizando así que no se desperdicie alimento y se pueda disfrutar de una opción dulce natural.

Beneficios nutricionales y recomendaciones de expertos

Salena Sainz, experta en nutrición y farmacia, explica que esta fruta ayuda a regular la digestión, entre otros beneficios para la salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como las que padecen de insuficiencia renal por su contenido en potasio. A los que tienen diabetes también se les recomienda un consumo moderado, especialmente plátanos sin madurar, por su bajo índice glucémico.

Alejandra González, periodista colaboradora en 20minutos desde 2024 especializada en gastronomía y bienestar, recomienda combinar el plátano con otro tipo de frutas de temporada. Su consejo es combinarlo con frutos rojos, los cuales tienen un alto contenido de antioxidantes. Esta combinación no solo mejora el perfil nutricional del snack, sino que también aporta una variedad de sabores y texturas que hacen la experiencia culinaria más completa y atractiva para todos los públicos.