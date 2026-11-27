La chef del restaurante Cocina Hermanos Torres revela el secreto para un arroz con leche cremoso usando agua y leche infusionada.

La familia Torres, propietaria del reconocido restaurante Cocina Hermanos Torres galardonado con 3 Estrellas Michelin, ha publicado una receta de arroz con leche que busca superar los estándares culinarios tradicionales. Este plato, elaborado con ingredientes económicos y de alta calidad, representa la convergencia de técnicas profesionales con la cocina doméstica vasca.

Proporciones Exactas de Cocción

Los chefs vascos establecen una regla fundamental para lograr la textura perfecta del arroz blanco, utilizando el doble y un poquito más de agua en relación con el cereal, acompañada de una pizca de sal para realzar el sabor. Esta metodología asegura que el grano absorba los líquidos sin perder su integridad estructural, creando la base ideal para el postre.

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Técnica de Infusión de Leche

A diferencia de las preparaciones estándar, la propuesta no utiliza azúcar al inicio del proceso para evitar que el arroz adquiera un tono marrón no deseado. En su lugar, se recomienda cocinar el cereal en leche infusionada previamente preparada con piel de limón sin la parte blanca y una rama de canela.

Este método permite que los sabores se integren profundamente en el grano sin la interferencia de la grasa del azúcar, garantizando una consistencia cremosa y un color blanquecino puro que define la elegancia de esta versión de alta cocina.

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Adaptaciones para Intolerancias Alimentarias

La flexibilidad de esta receta permite su adaptación a diversas necesidades dietéticas sin comprometer el resultado final. Se pueden emplear alternativas sin lactosa, leche de soja o bebidas vegetales de arroz, lo que facilita su consumo para personas con intolerancias específicas.

La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) destaca que el arroz es una excelente fuente de energía que actúa como combustible corporal y favorece el funcionamiento normal del cerebro, complementando así los beneficios nutricionales del plato.

Beneficios Nutricionales y Salud

Desde la perspectiva de la salud cardiovascular, el arroz se considera un alimento beneficioso que se adapta bien a planes de pérdida de peso debido a su perfil bajo en grasas. Una dieta basada en este cereal ofrece carbohidratos de fácil digestión que proporcionan vitalidad sin sobrecargar el organismo.

Alejandra González, periodista especializada en gastronomía y bienestar, confirma la vigencia de estas técnicas tradicionales que han trascendido generaciones. Su expertise en contenidos de cocina valida la relevancia cultural y gustativa de preservar estos métodos de cocción en la cocina contemporánea.