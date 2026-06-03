Rebecca Bennett gana primaria demócrata en el 7º distrito de Nueva Jersey y desafiará a Tom Kean Jr.

La expiloto de helicóptero Rebecca Bennett se impone en las primarias demócratas del 7º distrito congresional de Nueva Jersey. Se enfrentará al republicano Tom Kean Jr., quien ha estado ausente del Congreso por problemas de salud. El escaño es clave para las aspiraciones demócratas de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.

La expiloto de helicóptero de la Marina Rebecca Bennett se ha impuesto en las primarias demócratas del 7º Distrito Congresional de Nueva Jersey , según las proyecciones de CNN.

Con esta victoria, Bennett se prepara para desafiar al representante republicano Tom Kean Jr. en las elecciones generales de noviembre, en un distrito que se perfila como uno de los más reñidos del país. El escaño en juego es crucial para las aspiraciones demócratas de recuperar el control de la Cámara de Representantes, donde los republicanos actualmente disfrutan de una mayoría muy estrecha.

El Comité de Campaña Congresional Demócrata (DCCC) ya ha designado este distrito como uno de sus objetivos prioritarios para 2026, lo que subraya la importancia estratégica de esta contienda. Bennett, quien sirvió como piloto de helicóptero en la Marina durante más de una década, ha centrado su campaña en temas como la seguridad nacional, el acceso a la atención médica y la protección de los derechos reproductivos.

Su perfil de veterana y su historial de servicio público le han granjeado el apoyo de varias organizaciones progresistas y de veteranos. En sus primeros discursos tras conocerse los resultados, Bennett agradeció a sus seguidores y enfatizó la necesidad de un cambio en Washington.

"La gente de este distrito merece un representante que luche por ellos, no que desaparezca cuando más se le necesita", declaró, en una clara alusión a la ausencia de su oponente. Por su parte, Tom Kean Jr., quien busca un tercer mandato, ha estado ausente del Congreso durante varias semanas, generando especulaciones sobre su estado de salud y su futuro político.

Kean ha atribuido su inasistencia a un problema médico no especificado, pero ha asegurado que planea recuperarse por completo y continuar en la carrera electoral. En declaraciones al New Jersey Globe a finales de mayo, el congresista afirmó que sigue comprometido con su campaña, aunque no ofreció detalles sobre su ausencia prolongada. Su ausencia ha sido un tema recurrente en la campaña de Bennett, quien lo ha acusado de eludir sus responsabilidades.

La contienda en el 7º Distrito de Nueva Jersey promete ser una de las más seguidas a nivel nacional, con importantes implicaciones para el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes. Los analistas políticos consideran que este es uno de los distritos que podría inclinar la balanza hacia los demócratas, especialmente si la ausencia de Kean persiste y afecta su capacidad de hacer campaña.

Bennett, mientras tanto, se prepara para una campaña intensa, con el respaldo del DCCC y de donantes nacionales que ven en ella una oportunidad de cambiar el rumbo en la Cámara baja. La atención ahora se centra en cómo responderá Kean a su adversaria y si podrá mantener su escaño en un distrito que ha oscilado entre ambos partidos en elecciones recientes.

Este es un escenario que refleja la polarización política actual y la importancia de cada distrito en la lucha por el control del Congreso. La batalla en Nueva Jersey será un termómetro de las tendencias electorales de cara a 2026, y tanto demócratas como republicanos están invirtiendo recursos significativos en esta contienda.

La carrera de Bennett y Kean no solo definirá el futuro de este distrito, sino que también podría influir en la estrategia de ambos partidos para las próximas elecciones intermedias. Mientras tanto, los votantes del 7º Distrito esperan definiciones claras y propuestas concretas de los candidatos, en un momento en que la confianza en las instituciones políticas está en juego





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