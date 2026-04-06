Rebaños de Fuego: Un Proyecto Piloto Riojano Une la Prevención de Incendios con la Producción de Queso y el Impulso a la Ganadería

Un proyecto innovador en La Rioja busca prevenir incendios forestales mediante el uso de cabras, al tiempo que promueve la producción de queso camerano y demuestra la viabilidad de la ganadería en la región.

Limpiar los montes para protegerlos de los incendios, abastecer el punto lácteo de queso camerano y, sobre todo, demostrar que, aunque con mucho sacrificio, se puede vivir de la ganadería y que sirva de ejemplo. Estos son los objetivos centrales del innovador proyecto liderado por Raquel Sáenz, una iniciativa que ha ganado impulso este año y que se materializa con la llegada de un rebaño de aproximadamente 120 cabras a la pintoresca aldea de Vadillos, en San Román de Cameros.

Bautizado como 'Rebaños de fuego: queso y prevención de incendios con cabras en el Camero Viejo', este proyecto ha sido seleccionado en la línea de ayudas de proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural y el combate al reto demográfico y la despoblación, impulsado por el Gobierno de La Rioja. La idea germinó tras la devastadora ola de incendios que asoló los montes durante el verano anterior. En el seno familiar de Raquel, se iniciaron debates y análisis para encontrar soluciones que mejoraran la limpieza del terreno y, por ende, la prevención de futuros incendios. Con la combinación de los conocimientos técnicos de su hermana, ingeniera de montes, y la dilatada experiencia familiar en la cría de cabras, surgió la propuesta: trasladar un rebaño caprino a una zona del Camero Viejo. El objetivo principal era doble: que los animales actuaran como agentes naturales de limpieza, desbrozando el suelo y reduciendo la carga combustible, y que la leche obtenida se utilizara para abastecer el punto lácteo de Jalón de Cameros, con el fin de producir el apreciado queso camerano con Denominación de Origen Protegida. Raquel Sáenz explica con claridad la elección de las cabras: 'El animal que más limpia el monte es la cabra. Tiene ese morro fino con el que puede llegar a comerse los brotes de alfalfa, aulaga y no deja que la mata se desarrolle'. Aunque su trayectoria profesional se ha centrado en la ganadería de vacuno, Raquel conoce profundamente a las cabras, pues siempre estuvieron presentes en la explotación familiar. 'Desde que tengo ocho años las ordeño y he vivido con ellas, es el animal que más me gusta, el que más limpia el monte, pero también el más delicado en cuanto a adaptación y de enfermedades'. Las complejidades inherentes a la cría de cabras dificultaron la búsqueda de los ejemplares idóneos para el proyecto. En primer lugar, se requería un rebaño completo, ya que, según Raquel, mezclar cabras de diferentes orígenes podía propiciar la propagación de enfermedades. Además, era crucial considerar el clima. El proyecto se emplazaría en el Camero Viejo, por lo que las cabras debían ser de monte, acostumbradas al frío. 'Hay muchas cabras en el sur, en Andalucía o Extremadura, pero si traemos una cabra del sur aquí a la sierra, probablemente no se adaptaría igual de bien', puntualiza. Finalmente, adquirieron el rebaño en una explotación de Soria que había cesado su actividad. La fase inicial del proyecto, tras su presentación en septiembre, se centró en la ubicación del rebaño. 'Buscábamos una zona donde ya estaría la mata muy cerrada, donde no habría ganado caprino', detalla Raquel. La elección recayó en Vadillos, donde se ha instalado una nave y donde la vegetación es abundante, con la ventaja añadida de la ausencia de otros rebaños caprinos. Raquel es consciente de que los animales no podrán realizar todo el trabajo por sí solos, por lo que se necesitará apoyo de maquinaria. 'Pero con un ganado caprino las hierbas no crecerán tanto y el monte tardará mucho más en taparse'. La experiencia, subraya, es fundamental: 'Lleva un tiempo, no es de un día para otro. Pero eso es así'. La puesta en marcha del proyecto en Vadillos ha incluido el traslado gradual y cuidadoso de los animales, para facilitar su adaptación. 'Salen de una explotación y ahora les hablan con distinta voz, les llaman de distinta manera... Les abrimos la puerta a un territorio que no conocen, que tienen que ubicarse donde tienen su nave, donde tienen que venir a comer, donde pueden pastar, donde pueden beber el agua, todo eso hay que enseñárselo'. Más allá de la prevención de incendios, el proyecto tiene como objetivo la producción de queso camerano, el único con denominación de origen de La Rioja. La leche de las cabras se destinará al punto lácteo de la denominación. 'Cuando pasemos las inspecciones, el Gobierno nos visite, pasemos toda la burocracia necesaria, la leche irá al punto lácteo'. Actualmente, cinco ganaderos suministran leche para que Lácteos Martínez elabore el queso. 'Nos preocupa que los ganaderos se vayan jubilando y hay que asegurar que se mantenga', afirma Raquel Sáenz, quien valora profundamente el queso camerano. El corazón del proyecto 'Rebaños de fuego' reside en su capacidad de servir como ejemplo e inspiración. Raquel Sáenz confía en que este proyecto piloto en Vadillos sea el primer paso de una estrategia más ambiciosa. 'Yo voy a poner todo mi empeño y toda la gente que tengo alrededor para que esto siga adelante y yo creo que puede ser bueno', confiesa esta ganadera, que además reivindica la posibilidad de 'vivir de la ganadería, aunque con mucho sacrificio'. Raquel Sáenz espera que el proyecto piloto 'dé sus buenos frutos para el otoño o para la primavera que viene' y que pueda convertirse en un modelo replicable. 'Ojalá alguien pueda copiar y quedarse con él y llevarlo a otro sitio en Cameros y en La Rioja. Sería mi reto, es lo que busco





eldiarioes / 🏆 1. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Incendios Forestales Prevención De Incendios Ganadería Queso Camerano Despoblación Rural

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Irán derriba un cazabombardero estadounidense F-15E: Un piloto desaparecido y crecientes tensionesUn cazabombardero F-15E Strike Eagle de Estados Unidos fue derribado en Irán. Uno de los dos pilotos ha sido rescatado, mientras que el otro está desaparecido. Las autoridades iraníes han instado a la población a encontrar al piloto, mientras que Estados Unidos e Israel realizan una búsqueda. El incidente amenaza con intensificar las tensiones entre ambos países.

Leer más »

Alonso critica la F1 actual: 'La habilidad del piloto ya no es necesaria'Fernando Alonso expresa su preocupación por la dirección que ha tomado la Fórmula 1, argumentando que la gestión de la energía y la batería han eclipsado la habilidad del piloto. El piloto asturiano lamenta la transformación de los circuitos y la pérdida de la esencia del pilotaje.

Leer más »

Trump anuncia rescate exitoso de piloto estadounidense en IránEl presidente Trump anunció el rescate de un piloto estadounidense en Irán tras el derribo de un avión de combate. Afirma que el piloto está 'sano y salvo' y que no hubo heridos en la operación. Un segundo avión también se estrelló, y su tripulante fue rescatado. Irán asegura haber derribado dos cazas estadounidenses.

Leer más »

EEUU Rescata a Piloto en Irán: Tensiones en Ormuz y Análisis de la CrisisEl rescate de un piloto estadounidense en Irán, tras el derribo de su avión, no detiene las tensiones en el estrecho de Ormuz. Análisis de la situación, el papel del fueloil y las perspectivas de expertos.

Leer más »

Trump anuncia el rescate de un piloto estadounidense en IránDonald Trump informa sobre el exitoso rescate de un piloto estadounidense en territorio iraní, elogiando la audacia de las Fuerzas Armadas y destacando las heridas leves del rescatado. Se menciona también el rescate previo de otro piloto.

Leer más »

Trump anuncia el rescate exitoso de piloto estadounidense derribado en IránEl presidente Trump informa sobre el rescate con vida de un piloto estadounidense cuyo avión fue derribado en Irán. El operativo, descrito como complejo, se llevó a cabo tras el derribo de un F-15, marcando el primer incidente de este tipo desde el inicio del conflicto. Además, se informa sobre el rescate del único ocupante de un A-10 Warthog accidentado.

Leer más »