Rebajas de verano 2026: horarios de inicio en Zara, Mango, Pull & Bear, Bershka, Parfois y Stradivarius

Descubre las fechas y horas exactas en que las principales marcas de moda española abrirán sus rebajas de verano 2026, tanto en tiendas físicas como en aplicaciones y sitios web.

El inicio de la campaña de rebajas de verano 2026 está a la vuelta de la esquina y ya circulan los horarios exactos en los que las principales marcas del sector textil español abrirán sus ofertas tanto en tiendas físicas como en sus plataformas digitales.

A medida que los días se alargan y la temperatura asciende, los consumidores se preparan para aprovechar los descuentos que se han convertido en uno de los eventos comerciales más esperados del año. Este periodo, que tradicionalmente se extiende entre junio y julio, representa una oportunidad clave para que las grandes cadenas aumenten su facturación, mientras que los compradores pueden renovar su guardarropa con precios considerablemente reducidos.

En la actualidad, la mayoría de los clientes prefieren ser de los primeros en acceder a las rebajas, ya que los productos más codiciados tienden a agotarse rápidamente. Para el grupo Inditex, que agrupa a marcas como Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Lefties, los horarios de lanzamiento varían ligeramente entre la aplicación móvil y la página web de cada firma.

En Zara, los descuentos estarán disponibles a partir de las 21:00 h en la app y una hora después, a las 22:00 h, en la plataforma online. Stradivarius y Pull & Bear comenzarán sus rebajas a las 19:00 h en la app y a las 20:00 h en la web, al igual que Lefties y Bershka.

Por su parte, Oysho iniciará sus ofertas a las 20:00 h en la app y a las 21:00 h en la web, mientras que su boletín informativo permite a los suscriptores acceder a los precios un día antes que el resto del grupo. Estas franjas horarias buscan premiar a los usuarios más fieles y estimular el uso de los canales digitales, que cada año registran una mayor proporción de ventas durante el periodo rebajado.

En cuanto a Mango, la cadena de origen español que también forma parte de la ola de descuentos estacionales, se prevé que las rebajas empiecen a mediados de junio, con una simultaneidad entre las tiendas físicas y la tienda online. Los consumidores podrán encontrar reducciones en ropa, bolsos, bisutería y otros complementos a precios que pueden llegar a ser hasta un 70 % inferiores al valor original.

Por último, la marca portuguesa Parfois, especializada en accesorios, anunciará sus promociones también a finales de junio, siguiendo una estrategia similar de lanzamiento simultáneo en tienda y en la plataforma digital. Con estos calendarios, los compradores disponen de una guía clara para planificar sus compras y aprovechar al máximo las rebajas de verano 2026





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