El antiguo museo de la Acrópolis reabre sus puertas con una nueva propuesta museística que combina arqueología, inteligencia artificial y arte contemporáneo para narrar la historia de Atenas.

El antiguo edificio ubicado en la explanada oriental de la Acrópolis ha reabierto oficialmente sus puertas al público este lunes. Esta recuperación marca el inicio de una nueva etapa para la estructura que, durante más de un siglo, albergó los tesoros arqueológicos de la zona. El Ministerio de Cultura aprobó en 2019 la transformación de este inmueble, que anteriormente se consideraba para uso administrativo, en un espacio cultural activo.

Nueva función museística y conservación

El Ministerio de Cultura estableció que el antiguo museo de la cima ahora cumple funciones de conservación y almacenamiento de antigüedades. A estas labores técnicas se suma la difusión del patrimonio mediante un programa de exposiciones temporales que se renueva cada tres años. Este nuevo enfoque permite presentar la historia de Atenas a través de un recorrido integral que integra la arqueología, las nuevas tecnologías y el arte contemporáneo.

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La primera propuesta expositiva, titulada Atenas, Ciudad, Idea, reúne objetos procedentes de excavaciones realizadas en distintos puntos de la urbe. Piezas de cerámica, esculturas, inscripciones y objetos cotidianos, que hasta ahora permanecieron en los almacenes de los servicios arqueológicos, se presentan por primera vez al público general. Estas colecciones permiten a los visitantes realizar un recorrido a través de la vida política, económica, social y religiosa de Atenas a lo largo de los siglos.

Tecnología e inteligencia artificial inmersivas

La propuesta Parthenon Alive combina documentación arqueológica e histórica con tecnología digital e inteligencia artificial. El objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva en torno al Partenón y al resto de los monumentos de la Acrópolis. En una de las cuatro experiencias disponibles, el friso de las Panateneas cobra vida mediante una reconstrucción digital que utiliza inteligencia artificial.

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Las figuras esculpidas hace 2.500 años aparecen ante el visitante a escala real, conservando la textura marmórea de las esculturas originales. El público puede interactuar con la procesión de las Panateneas, una de las principales celebraciones religiosas de la antigua Atenas, y recorrerla junto a atenienses que portan ofrendas y a los bueyes que serán sacrificados. Algunos protagonistas se detienen, miran al espectador e incluso le dirigen la palabra.

Otra sala ofrece un recorrido con tecnología tridimensional que muestra la evolución de la Acrópolis desde la prehistoria hasta nuestros días. La experiencia inmersiva finaliza con Parthenon Beyond, una propuesta interactiva concebida como una búsqueda del tesoro que invita a descubrir piezas representativas del museo mediante reproducciones tridimensionales.

Diálogo entre antigüedad y contemporaneidad

El tercer eje de la reapertura del museo está dedicado al diálogo entre la Antigüedad y el presente. Su protagonista es el artista irquí-estadounidense Michael Rakowitz, quien presenta What You Leave Behind Is Not What is Engraved, la última entrega de su trilogía Ancient Cultures. La instalación establece un diálogo entre antigüedades griegas y objetos procedentes de antiguas civilizaciones del Próximo Oriente.

En la primera sala, el artista reúne cerca de medio millar de ladrillos. Algunos han sido fabricados por el propio Rakowitz con tierra recogida de los lugares de origen de las comunidades desplazadas, mientras que otros son originales llevados por refugiados y representan un fragmento de la patria perdida. Rakowitz transforma este objeto en un símbolo de reconstrucción y futuro compartido.

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La instalación finaliza con una reflexión sobre la memoria, el desarraigo y la posibilidad de construir nuevas comunidades basadas en la acogida y la convivencia. En la segunda sala, el artista recupera un episodio menos conocido de la historia de la Acrópolis: la presencia de campos de refugiados en las laderas de la Roca Sagrada tras la catástrofe de Esmirna. Miles de desplazados procedentes de Asia Menor encontraron cobijo en este lugar histórico durante el intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía.