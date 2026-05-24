Realidad y ficción en Cannes: 'La bola negra' de los Javis se consagraría a cada espectador

Una reflexión en torno al Festival de Cannes y la película 'La bola negra' de los Javis, con una visión ficcional de la realidad y una exploración de los desafíos y oportunidades en la creación de ficción.

La Flotilla acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel tras 'la violenta agresión ' sufrida en el aeropuerto de Bilbao Trump dice que se están 'discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo de paz ' y que se 'anunciará próximamente'gané en Cannes, ¿podrías escribirnos algo?

”. Me dijeron que había que esperar, que hasta la gala no había nada seguro. Como acto de fe, decidí comenzar este texto. Ahora mismo, mientras escribo, aún no se sabe si Javier Calvo y Javier Ambrossi se han alzado con algunos de los premios del Festival de Cannes.

Es decir, que es probable que este texto no se publique. No me importa. Refresco la página web del festival una y otra vez. Rastreo cada pista.

"Segunda ovación más larga en la historia del festival". Eso ya es muchísimo. Refresco de nuevo la web. Espero.

Escribo. Recuerdo.. Casi nadie sabía nada, más allá de que era una película que se apoyaba en las cuatro páginas inacabadas que dejó Lorca antes de su muerte. En ellas, el poeta narraba la historia de un personaje al que le era negado ser socio de un casino.

Cuando su padre le preguntaba por qué, su hijo respondía que no le habían admitido por ser homosexual. Se cuenta que. También, supongo, sentiría el vértigo de lo que podía suscitar una historia así en aquella época. Ahora los Javis tomaban este argumento para llevarlo por caminos insospechados, saltando por encima de cualquier vértigo con toda la fiereza que les han dado la libertad de ser y su absoluta magia creadora.

El Festival de Cannes consagra 'La bola negra' de los Javis, un atlas musculado por el universo lorquiano. El día del rodaje, un taxi me llevó a un pueblo abandonado en las afueras de Madrid. ¿Era un decorado? Difícil saberlo.

En la nave de caracterización, una multitud ya viajada en el tiempo bailaba y cantaba para entretener la espera. Mi papel, según recuerdo, era 'Amiga de Lorca'. Me hicieron ondas al agua, dibujaron sobre mi cara. Me vistieron, calzaron, y rociaron con un polvillo fino, dejando en la ropa, el pelo y la piel una pátina de realidad. Después fui convenientemente despeinada





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