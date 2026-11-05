Real Sociedad vs Lyon: Horario y Dónde Ver la Europa League del 5 de noviembre de 2026

Descubre cuándo y dónde ver el partido de la UEFA Europa League entre Real Sociedad y Olympique de Lyon. Guía completa de horarios, canales de TV y streaming.

La cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League tendrá su protagonista en San Sebastián el jueves 5 de noviembre de 2026. El estadio Reale Arena se convertirá en el escenario donde la Real Sociedad y el Olympique de Lyon se enfrentarán en un duelo determinante para ambas formaciones. Este encuentro representa una oportunidad crucial para que el conjunto txuri-urdín consolide su posición en la zona noble de la clasificación continental ante su afición.

Detalles del Partido y Objetivo

El partido se disputará en el Reale Arena de San Sebastián el jueves 5 de noviembre de 2026. La Real Sociedad busca una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla de clasificación. Por su parte, el histórico club francés visita tierras vascas con la meta de encadenar su tercer triunfo en el torneo. Análisis de Formas y Jugadores Clave Also read Confianza digital e inteligencia artificial: el nuevo contrato social que requiere la sociedad conectada

El Olympique de Lyon llega a este enfrentamiento con una dinámica positiva en la competición europea. Ha logrado victorias previas contra el Olympiacos y el Qarabag, sumando puntos clave en su camino hacia los octavos de final. En su último compromiso doméstico en la Ligue 1, el equipo francés logró un trabajooso triunfo por 1-2 como visitante. Una de las bazas ofensivas más importantes del conjunto galo es el delantero Alexandre Lacazette, quien se ha consolidado como referencia goleadora con seis tantos entre el campeonato liguero y las competiciones continentales.

Por otro lado, la Real Sociedad muestra una solidez defensiva que busca replicar en este encuentro tras sumar los tres puntos en su último compromiso de LaLiga. En el torneo continental, los donostiarras superaron al Maccabi Tel Aviv y ahora buscarán mantener su estructura para frenar la pegada visitante. Con seis puntos en el casillero continental, el equipo vasco se sitúa de lleno en la pugna directa por el pase de ronda, necesitando sumar puntos para afianzarse en su objetivo de clasificarse.

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Convocatorias y Novedades en el Equipo

En el capítulo de las convocatorias, la novedad más destacada en las filas realistas es la vuelta a la lista del centrocampista Brais Méndez. El jugador ha superado las dolencias musculares que lo mantenían alejado de los terrenos de juego y estará disponible para el técnico. Esta inclusión refuerza el centro del campo con la presencia indiscutible de jugadores clave para la estrategia del equipo.

El cuerpo técnico ha tomado la decisión de conceder descanso preventivo a varios canteranos habituales con el filial. Esta medida responde a la rotación de plantillas para mantener la frescura física de los jugadores principales durante esta fase crítica de la competición. Es importante notar que continúan fuera por sendas lesiones articulares algunos defensas de la zaga, quienes causaron baja en la última jornada de Liga y no están en condiciones de participar en este choque.

Dónde Ver y Seguir el Encuentro en Directo

Para aquellos aficionados que deseen seguir este importante duelo de la UEFA Europa League, existen varias opciones de transmisión. El partido estará disponible en la plataforma Orange TV a través de los paquetes de fútbol correspondientes. Los suscriptores podrán acceder al contenido a través de las aplicaciones y plataformas digitales de este operador, siempre que su suscripción incluya el canal específico que emite la competición.

Además de la opción tradicional de television por cable o satélite, la transmisión online permite seguir toda la información en tiempo real desde diversos dispositivos. Esto incluye el marcador, las estadísticas en vivo y las coberturas periodísticas especializadas. Los seguidores pueden acceder a esta información mediante los servicios digitales mencionados, asegurando que no pierdan ningún detalle táctico ni jugada decisiva del enfrentamiento entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon en esta jornada decisiva de noviembre de 2026.