Real Oviedo confirma su marcha a Segunda División, poniendo un amargo cierre a la celebración de los 100 años del club

El descenso a Segunda División . Un amargo cierre a la celebración de 100 años del Real Oviedo . El conjunto asturiano se convierte en el primero de tres equipos confirmados en su marcha a Segunda División a tres jornadas del final.

Celebrantaron sus cien años en el pasado 26 de marzo, organizando una serie de actos para conmemorar ese hecho. La temporada se ha consumado con récords negativos, y notablemente con la marcha del uruguayo, que ha destacado con cuatro de las únicas victorias del equipo. Los fichajes para afrontar la temporada tras el ascenso no han sido muy acertados, habiendo pagado cuatro millones de euros por jugadores que han cesado en invierno.

'El Mago' de Lugo de Llanera (Asturias) colgará las botas al acabar la presente temporada. Las altas se han realizado mediante fichajes de cedidos o de jugadores que venían con una carta de libertad. Tras una década de ascensos y descensos, Oviedo ha logrado subir a Primera División





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