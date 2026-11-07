Real Madrid vs Valencia: Mourinho busca el quinto triunfo consecutivo en Mestalla

El Real Madrid visita al Valencia CF este sábado en Mestalla. José Mourinho busca su quinta victoria fuera de casa y cerrar la racha de siete triunfos seguidos sin Vinícius Júnior.

El Real Madrid se desplaza este sábado a las 21.00 horas al estadio de Mestalla para enfrentarse al Valencia CF en un choque determinante para la dinámica del campeonato. El conjunto blanco, dirigido por José Mourinho, llega a esta cita con la aspiración de prolongar su excelente racha positiva en el terreno de juego del rival y, simultáneamente, ejercer una presión constante sobre el líder actual de la clasificación.

La entidad merengue tiene como objetivo inmediato dormir en lo más alto de la tabla de posiciones tras este encuentro, algo que lograría si consigue el triunfo ante un equipo che que, por el contrario, necesita urgentemente sumar puntos para evitar descensos o mejorar su situación competitiva. El partido representa una oportunidad clave para que Mourinho enlace su quinta victoria consecutiva como visitante, una hazaña que consolidaría aún más la solidez táctica de su escuadra en los estadios ajenos.

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Racha histórica y objetivos en Mestalla

Por primera vez en más de un año, el Real Madrid ha ganado sus siete últimos partidos, marcando un punto de inflexión significativo en su rendimiento reciente. Si logra un nuevo triunfo en esta jornada, el club podrá igualar provisionalmente a puntos al FC Barcelona, el escudo azulgrana que actualmente ostenta la punta de la tabla. Este resultado podría alterar la percepción de la competitividad en la liga y enviar un mensaje de alerta directo al líder.

La presión externa aumenta debido a la necesidad del Valencia CF de celebrar una victoria, lo que convierte el ambiente en Mestalla en un escenario de alta tensión. Los blancos, conscientes de su momento de forma, buscan capitalizar esta ventaja estadística para mantenerse a flote en la carrera por el título y demostrar que su consistencia no es casual, sino fruto de una planificación rigurosa.

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Desafíos tácticos y la ausencia clave

Una de las variables más críticas para este duelo es la ausencia de Vinícius Júnior en la alineación titular. El brasileño afronta su último partido de sanción, motivo por el cual no podrá reencontrarse con la afición del Valencia con la que ha mantenido continuos conflictos a lo largo de las temporadas anteriores. Esta exclusión obliga al cuerpo técnico a reajustar la estrategia ofensiva y confiar en otros componentes del mediocampo y la delantera para romper el bloque defensivo del equipo local.

La sanción se aplicó tras su expulsión y las posteriores protestas al árbitro en el duelo previo contra el Villarreal. Aunque su retorno es inminente tras este sábado, su falta durante este choque específico significa que el Real Madrid deberá demostrar resiliencia y profundidad de plantilla. La gestión del riesgo en el juego aéreo y la creación de oportunidades claras serán fundamentales para compensar la falta de su velocidad y desborde.

Posturas y declaraciones del entrenador

José Mourinho, en rueda de prensa, ha mostrado un tono de respeto hacia el rival, reconociendo la importancia del Valencia CF en el panorama deportivo. El entrenador del Real Madrid ha declarado: "Es un grande del fútbol y ha hecho historia, por lo que merece mis respetos". Estas palabras buscan desactivar posibles tensiones previas al inicio del choque, enfocando la narrativa en la competición limpia y el valor histórico de ambos clubes.

No obstante, Mourinho ha sido taxante al señalar que el partido no lo juegan ni él ni su homólogo, sino que todo depende de los errores individuales y la actitud en el campo. "Somos un equipo que puede competir porque tenemos jugadores valientes", afirmó, haciendo hincapié en la mentalidad guerrera de sus futbolistas. Este enfoque psicológico es característico de su método, buscando que los jugadores asuman la responsabilidad directa del resultado sin excusas externas.

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Impacto inmediato y próximos pasos

El resultado de este partido tendrá repercusiones directas en la clasificación y en la moral de los equipos. Para el Real Madrid, tres puntos significan mantener la inercia y acercar la distancia psicológica con el FC Barcelona. Para el Valencia CF, cualquier punto se convierte en una moneda de cambio valiosa para salir de la zona peligrosa o remontar posiciones, dada su necesidad intrínseca de sumar en esta ronda.

Lo que viene a continuación dependerá enteramente de la ejecución táctica durante las noventa minutos de juego y de la gestión de la ausencia de Vinícius Júnior. Los analistas y seguidores seguirán de cerca cómo el cuerpo técnico de Mourinho adapta el sistema ofensivo sin su estrella. La victoria del Real Madrid consolidaría su papel como candidato serio al título, mientras que una caída permitiría al FC Barcelona aumentar su ventaja y alivio en la cima de la liga.