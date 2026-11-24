Descubre dónde ver Real Madrid contra PSV en Champions el 24 de noviembre 2026. Horario en el Bernabéu, cadena televisiva y lista de jugadores disponibles.

El Real Madrid enfrenta al PSV Eindhoven este martes 24 de noviembre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El partido tiene como objetivo consolidar la posición del club blanco en la carrera por los octavos de final, buscando asegurar su clasificación directa.

La entidad merengue llega con una racha dominante, habiendo ganado sus cuatro partidos previos en la competición continental. Esta serie de victorias le ha permitido sumar 12 puntos en la tabla de clasificación. El equipo ha demostrado una capacidad notable para remontar resultados difíciles, similar a lo ocurrido en su último encuentro europeo.

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Detalles Técnicos y Horario del Encuentro

El encuentro se disputará en la noche madrileña con una previa televisada iniciada por Movistar a las 20.00 horas. La retransmisión oficial del duelo comenzará a las 20.53 horas. Los aficionados podrán acceder a la señal tanto en la plataforma de Movistar como en la oferta básica de la cadena, garantizando la disponibilidad sin suscripciones premium adicionales para este evento.

El estadio Santiago Bernabéu será el escenario de esta cita europea. La logística de acceso y los horarios han sido establecidos para maximizar la audiencia en España. El equipo blanco busca mantener su invictidad en casa y reforzar su diferencia de goles antes de la disputa de las jornadas siguientes.

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Formación Táctica y Ausencias Importantes

El entrenador José Mourinho ha confirmado la lista de convocados para este partido crucial. Entre los titulares esperados se encuentran estrellas como Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. También se ha incluido en la nómina a Carlos Espí, quien se suma a las opciones tácticas disponibles para el técnico portugués en esta jornada.

Por el contrario, el cuerpo técnico ha confirmado la baja de dos jugadores fundamentales. Raúl Asencio y Rodrygo no figuran en la lista debido a que se encuentran en procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. Esta decisión limita las opciones ofensivas del banco, aunque la presencia de Mbappé y Vinícius ofrece profundidad en la última línea.

Historial Reciente del FC PSV Eindhoven

El rival, PSV Eindhoven, llega a Madrid tras una victoria contundente por 1-4 ante el NEC Nimega en la Eredivisie holandesa. En la fase liga de la Champions, el conjunto neerlandés suma cuatro puntos. Sin embargo, su rendimiento en casa ha sido irregular, habiendo perdido su último partido ante el Brujas con un marcador de 1-2.

Una duda importante afecta al esquema táctico del PSV. El jugador Mauro Júnior, quien tuvo que retirarse en su último encuentro de liga, se presenta como una incógnita para la visita al Bernabéu. Su posible ausencia podría alterar el equilibrio defensivo y ofensivo del equipo visitante.

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Impacto en la Clasificación y Próximos Pasos

El Real Madrid necesita finalizar entre los ocho primeros equipos de su grupo para acceder directamente a los octavos de final. La victoria ante el PSV es fundamental para mantener esta meta a la vista. El equipo ha demostrado resiliencia reciente, remontando ante el AEK de Atenas en la jornada europea anterior y ganando al Celta por 2-1 en Liga.

Esta victoria ante el Celta marcó el noveno triunfo consecutivo del Real Madrid en todas las competiciones. Los goles en ese partido fueron decisivos para mantener el ritmo. La presión recae ahora en mantener esta eficiencia contra un PSV que busca reaccionar tras su derrota en Bélgica.

La clasificación para la siguiente ronda depende de estos puntos. Una derrota podría complicar el panorama, mientras que un triunfo refuerza la solidez del plantel. Los aficionados seguirán de cerca las decisiones de Mourinho y el estado físico de los jugadores clave como Bellingham y Mbappé durante los noventa minutos de juego.