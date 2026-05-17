Real Madrid vs. Oviedo: partido vital en la lucha por la Liga y final de Copa de la Reina

El partido entre Real Madrid y Oviedo es crucial para la lucha por la Liga y la final de Copa de la Reina. El Madrid saldrá en casa para buscar su novena victoria en la octava fecha de la Copa de la Reina, mientras que Oviedo intentará conseguir su primera victoria en las dos últimas jornadas. El partido se disputa en el Estadio Sánchez Pizjuán en la décima fecha de la Copa de la Reina y reflexionaremos en RTVE.es debajo de estas líneas.

El Real Madrid saldrá en casa en la jornada 36 para enfrentarse en el Sánchez Pizjuán en la décima fecha de la Copa de la Reina.

La liga está a la vista y los merengues buscarán su novena victoria en la puerta del Oviedo. La fecha fuera de casa, después del dramático partido pasado, será una buena noticia para el Madrid y los espectadores. Se espera un partido vibrante y decisivo con el fútbol y actitud al más alto nivel.

Los reporteros de RTVE.es se encargarán de seguir en vivo y minuto a minuto el encuentro para informaros de los resultados y los movimientos de los equipos en directo





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