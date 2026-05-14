Real Madrid vs Oviedo: noticias, alineaciones y horario

El Real Madrid y el Oviedo se enfrentarán en el Santiago Bernabéu para disputar el partido correspondiente a la jornada 36 de la Liga. El Madrid viene de una derrota en el Camp Nou y la afición espera una reacción tras un año sin títulos y escándalos en el vestuario. El Oviedo regresa al Bernabéu 25 años después con el objetivo de dar una pequeña alegría a su afición.

El Real Madrid recibe al Oviedo para disputar el partido correspondiente a la jornada 36 de la Liga . El Santiago Bernabéu acoge hoy, jueves 14 de mayo de 2026, un duelo entre dos equipos que navegan por el desierto de la decepción y en el que la expectación se centra en la reacción que tendrá la afición blanca tras el segundo año sin títulos y las últimas polémicas que sacuden al club.

El Madrid viene de cosechar una derrota en el Camp Nou que propició que el Barcelona cantara el alirón frente a su eterno rival. A la amargura deportiva de una temporada en blanco se suman los escándalos en el vestuario y la insólita comparecencia de Florentino Pérez. Para saber más, Podcast.

El órdago del presidente del Madrid: 'Florentino Pérez ya no es Florentino Pérez'Redacción: JAVIER ATTARD El órdago del presidente del Madrid: 'Florentino Pérez ya no es Florentino Pérez' Se espera que el Bernabéu dicte sentencia sobre varios jugadores. Mención especial merecen las figuras de Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde tras el enfrentamiento que protagonizaron y que acabó con el uruguayo en el hospital, causando baja para hoy, por el traumatismo craneoencefálico que sufrió.

Otro nombre propio en el juicio popular es el de Kylian Mbappé, que no jugó contra el Barça por unas dolencias que, sin embargo, sí le permitieron que el delantero disfrutara de una escapada a Francia e Italia. La imagen del Pichichi galo riéndose en el coche de Valdebabas tras la pelea entre Tchouaméni y Valverde tampoco sentó nada bien entre los madridistas.

Mbappé ha podido completar las últimas sesiones con el equipo y Álvaro Arbeloa aseguró que hoy el francés 'tendrá minutos para demostrar su compromiso con el club'. Contra el Oviedo, el técnico salmantino no podrá contar con los lesionados Rodrygo, Güler, Militao y Mendy, mientras que Dean Huijsen es duda por estar saliendo de un proceso gripal. Por contra, recupera a Dani Carvajal, cuya estancia en el Madrid parece que llega a su fin.

El de hoy es el penúltimo partido en el Bernabéu, ya que la visita del Athletic (23 de mayo) será el último duelo del Real Madrid como local en esta temporada para olvidar. Por su parte, el Oviedo regresa al Bernabéu 25 años después con el descenso ya consumado y con el único objetivo de dar una pequeña alegría a su afición.

El entrenador Guillermo Almada cuenta con las bajas por sanción de Kwasi Sibo y Javi López y los lesionados Leander Dendoncker y Ovie Ejaria. El árbitro Ricardo de Burgos ha sido designado para dirigir el Real Madrid - Oviedo. Se trata del mismo colegiado que arbitró el encuentro entre estos equipos en la primera vuelta en el Carlos Tartiere y que acabó con victoria blanca por 0-3.

Horario y dónde ver hoy por TV el Real Madrid - Oviedo El Real Madrid - Oviedo, partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga, se disputa hoy, jueves 14 de mayo de 2026, en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 21:30 horas. El encuentro se puede ver en directo por televisión a través de DAZN, en su canal DAZN LaLiga 2.

Asimismo, se puede seguir en tiempo real y al detalle todo lo que suceda durante el partido en el directo de EL MUNDO Real Madrid - Oviedo





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