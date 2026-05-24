El Real Madrid de baloncesto y Olympiacos se enfrentarán en la final de la Euroliga este domingo por la noche, en un partido crucial en el que el equipo blanco tratará de demostrar su calidad y aprovechar las bajas del equipo griego

El Real Madrid de baloncesto estará en acción este domingo en la final de la Euroliga contra el Olympiacos. Además de ser finalista en años anteriores y campeón en 2023, el equipo blanco está dispuesto a demostrar su fuerza y demostrar que no eligen a la derrota.

Una prueba importante para el Real Madrid, con baja en efectivos por sendas lesiones, particularmente en la posición de center, donde Len ya no está entre los planes de Scariolo. Por otro lado, Olympiacos es un equipo con una gran variedad de talentosos jugadores y experiencia en la competición, donde destaca Nikola como una referencia en la pintura. El partido será este domingo 24 de mayo en el Parco della Finestra, en Atenas.

La transmisión en televisión en España es por Movistar Plus+ en el canal 7 y en directo en streaming en https://www.abc.es/deportes/baloncesto/donde-ver-online-television-real-madrid-final-euroliga-olympiacos-20260524190500-nt.html. El partido se puede disfrutar en televisión en España y en streaming





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Real Madrid Vs Olympiacos La Final De La Euroliga Dónde Y En Qué Horario Ver La Transmisión

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