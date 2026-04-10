Real Madrid vs. Girona: Duelo en el Bernabéu por LaLiga

El Real Madrid recibe al Girona en el Santiago Bernabéu, en un partido crucial de LaLiga. El Madrid busca la victoria para presionar al Barcelona en la lucha por el título y llegar con confianza a la Champions. El Girona, en excelente forma, busca sorprender al gigante blanco.

El Real Madrid se enfrenta hoy viernes al Girona en el emblemático estadio Santiago Bernabéu . Este horario inusual para el conjunto merengue, aunque no inédito en la presente temporada, corresponde a la jornada 31 de LaLiga. El partido se presenta crucial para ambos equipos, especialmente para el Real Madrid , que busca una victoria para mantener la presión en la lucha por el título liguero, tras un fin de semana complicado con la derrota en Mallorca y la victoria del Barcelona.

Además, el encuentro llega después de un intenso partido de Champions League contra el Bayern de Múnich, jugado el pasado martes, donde el equipo blanco empleó todas sus fuerzas. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa pretenden redimirse ante el Girona y llegar con la moral alta al partido de vuelta de Champions, que se jugará el próximo miércoles en el Allianz Arena de Múnich, donde esperan lograr una hazaña. El equipo buscará ofrecer un buen juego y asegurar los tres puntos para no perder terreno en la competición doméstica.\Por otro lado, el Girona, bajo la dirección de Míchel, llega al coliseo blanco en un momento de forma excelente. En su última jornada, consiguieron una contundente victoria frente al Villarreal, actual tercer clasificado de LaLiga. Después de un comienzo de temporada incierto, donde incluso se temió por la posibilidad de descenso, el equipo catalán ha resurgido con fuerza, demostrando un juego sólido y ambicioso que les permite soñar con puestos europeos. Este partido representa una oportunidad de oro para el Girona de demostrar su valía frente a uno de los equipos más grandes del mundo y consolidar su posición en la tabla. La mentalidad del Girona es la de competir sin complejos, buscando sorprender al Real Madrid y sumar puntos importantes en su lucha por alcanzar sus objetivos. Se espera un encuentro emocionante y disputado, donde ambos equipos pondrán todo su esfuerzo en busca de la victoria. La afición gironí, que ha mostrado un apoyo incondicional a su equipo, espera con expectación el encuentro, soñando con una nueva hazaña de su club en un campo de la magnitud del Bernabéu.\El partido Real Madrid - Girona, programado para las 21:00 horas, promete ser un espectáculo futbolístico lleno de emoción y tensión. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de M+ LALIGA, disponible en Movistar Plus+ y Orange TV. Además, ABC.es ofrecerá un seguimiento minuto a minuto del partido, con una crónica completa al finalizar el encuentro. El Real Madrid, consciente de la importancia de este partido, buscará imponer su juego desde el inicio, con el objetivo de controlar el ritmo del encuentro y generar ocasiones de gol. El Girona, por su parte, intentará neutralizar las fortalezas del rival, aprovechando sus oportunidades para contraatacar y crear peligro en la portería contraria. La estrategia y la táctica serán claves en este enfrentamiento, donde la concentración y la disciplina de ambos equipos serán fundamentales para conseguir un resultado positivo. La afición del Real Madrid espera una victoria convincente que les permita mantener la esperanza en LaLiga, mientras que los seguidores del Girona sueñan con una nueva sorpresa que les impulse hacia sus ambiciosos objetivos





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Girona Laliga Fútbol Santiago Bernabéu Champions League Análisis Previa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arbeloa: 'Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición y lo veo normal'El entrenador del Real Madrid asegura que ante el Girona no piensa en rotaciones y que está desenado jugar en el Allianz Arena. 'Queremos que llegue el partido de Múnich y probar de lo que somos capaces', asegura Álvaro Arbeloa.

Read more »

Arbeloa critica al VAR y defiende a Vinícius tras el partido contra el BayernEl entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, expresa su descontento con las decisiones arbitrales, especialmente con el VAR. Defiende a Vinícius ante los pitos de la afición y enfoca el partido contra el Girona.

Read more »

Los Borbones entran en la Real Armería con los arcabuceros de MadridEl singular museo del Palacio Real reabre con un nuevo lucernario que saca a la luz los detalles de uno de los mejores conjuntos de armaduras y armas del mundo

Read more »

Girona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directoLos de Arbeloa reciben a un Girona mejorado sin margen en Liga y en busca de un impulso previo a Múnich.

Read more »

Girona: horario, canal de televisión y dónde ver online hoy el partido de LaLigaConoce a qué hora empieza el partido entre el Real Madrid y el Girona, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 10 de abril

Read more »

Localizada en Girona niña desaparecida por sustracción de menoresUna niña de seis años, buscada desde abril de 2025 tras una denuncia en Francia por sustracción de menores, ha sido encontrada en Lloret de Mar, Girona. La menor, trasladada fuera del país por su madre y abuela materna, vivía en condiciones precarias. La madre y abuela fueron detenidas, mientras que la niña quedó bajo tutela de los servicios sociales.

Read more »