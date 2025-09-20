Real Madrid vs. Espanyol: Un Duelo de Invictos en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid recibe al Espanyol en la quinta jornada de LaLiga, con el objetivo de mantener su racha invicta. Xabi Alonso analiza la situación de Vinícius Junior, mientras que el Espanyol busca dar la sorpresa. El partido se jugará el sábado a las 16:15 horas.

El Real Madrid se enfrenta al Espanyol este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga. El partido, que comenzará a las 16:15 horas, se transmitirá a través de RTVE.es. El equipo blanco, bajo la dirección técnica de Xabi Alonso , buscará mantener su racha invicta y continuar con su excelente inicio de temporada.

Hasta el momento, el Real Madrid ha ganado todos sus partidos oficiales, incluyendo los cuatro de LaLiga y el reciente encuentro de la Liga de Campeones contra el Marsella. La llegada de Xabi Alonso ha revitalizado al equipo, superando las dificultades iniciales que se presentaron tras su nombramiento, especialmente después del Mundial de Clubes. El entrenador no podrá contar con Dean Huijsen, quien fue expulsado en el partido anterior contra la Real Sociedad, lo que representa una baja importante para el equipo. \En la previa del partido, Xabi Alonso ha abordado la situación de Vinícius Junior, quien ha experimentado un cambio de rol dentro del equipo. Tras ser suplente en el partido de Champions League y en otros encuentros de la temporada, Vinícius vuelve a la titularidad para el encuentro contra el Espanyol en LaLiga. Xabi Alonso ha asegurado que Vinícius es un jugador crucial para el equipo y que está trabajando para ayudarlo a recuperar su mejor forma. El entrenador ha destacado la importancia de la comunicación y el trabajo individual para fortalecer la confianza del jugador. El técnico ha afirmado que Vinícius se encuentra motivado y positivo, y que se espera una actuación destacada en el próximo partido. Se espera que la alineación del Real Madrid presente algunas modificaciones, pero con la base del equipo titular, intentando consolidar su posición en la cima de la tabla. \Por otro lado, el Espanyol, dirigido por Manolo González, llega al Santiago Bernabéu con la ambición de mantener su invicto y dar la sorpresa. El equipo perico ha tenido un arranque de temporada prometedor, compartiendo con el Real Madrid y el Barcelona el privilegio de ser los únicos equipos invictos. Manolo González ha enfatizado la necesidad de un partido perfecto y un gran esfuerzo físico para obtener un resultado positivo ante un rival de la talla del Real Madrid. El entrenador ha afirmado que el equipo está altamente motivado y confiado en sus posibilidades, a pesar de la dificultad del encuentro. La estrategia del Espanyol se centrará en la disciplina táctica, la intensidad en el juego y la búsqueda de oportunidades para capitalizar cualquier error del rival. El partido promete ser un duelo emocionante, con dos equipos luchando por mantener su buen momento en la competición





