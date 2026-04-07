Real Madrid vs. Bayern Múnich: Un Choque de Gigantes en la Champions League

El Santiago Bernabéu acoge un duelo estelar entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League. Un enfrentamiento cargado de historia y emoción, con el Real Madrid buscando reafirmar su dominio y el Bayern Múnich buscando dar la sorpresa. Análisis de las plantillas, bajas, y dónde ver el partido.

Un enfrentamiento épico se avecina en la UEFA Champions League este martes, con dos choques de cuartos de final que prometen emociones fuertes. El Santiago Bernabéu será testigo de un duelo estelar entre el Real Madrid , el club más laureado de Europa, y el Bayern Múnich , el tercero en la lista de ganadores de la “Orejona” en el nuevo milenio. Esta batalla futbolística es un choque de titanes, con una rica historia y una rivalidad que ha definido momentos clave en la competición europea.

\El partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich no es un encuentro cualquiera; es una cita marcada en el calendario de los aficionados al fútbol. Será la vigésimo novena vez que ambos equipos se enfrenten en torneos de la UEFA, el enfrentamiento más repetido en la historia de la competición. El Real Madrid lidera el historial con 13 victorias frente a las 11 del Bayern Múnich y cuatro empates. El conjunto merengue ha demostrado una notable superioridad, incluyendo nueve partidos sin conocer la derrota ante los alemanes. La última vez que el Bayern eliminó al Real Madrid fue en la temporada 2011/2012, pero desde entonces, el equipo español ha dominado los enfrentamientos directos, asegurando su lugar en semifinales en múltiples ocasiones. La historia reciente favorece al Real Madrid, pero el presente del Bayern Múnich es igualmente prometedor. El equipo alemán llega en un gran momento, habiendo sido el segundo mejor equipo en la fase de grupos, con siete victorias y una derrota. Además, el Bayern viene de marcar una impresionante cantidad de goles en los octavos de final, y lleva una racha de trece partidos sin perder en todas las competiciones. La ofensiva del Bayern es una fuerza a tener en cuenta, con jugadores como Kane, Olise, Musiala y Díaz que han demostrado su capacidad goleadora. El Real Madrid, por su parte, centra sus esperanzas en la Champions League, ya que sus aspiraciones en LaLiga se han visto mermadas, y la Copa del Rey ya no está en juego. La décimo sexta “Orejona” es el gran objetivo del equipo blanco.\Ambos equipos contarán con bajas importantes para este encuentro. El Bayern Múnich tiene casi toda su plantilla disponible, con la única ausencia de Ulreich debido a una lesión. El Real Madrid, sin embargo, tendrá que lidiar con las ausencias de Ceballos, Courtois, Mendy y Rodrygo. Además, varios jugadores del Real Madrid como Bellingham, Carreras, Huijsen, Mbappé, Rodrygo, Tchouaméniy Vinícius Jr. están en riesgo de perderse el partido de vuelta si reciben una tarjeta amarilla. Por el Bayern, solo Laimer y Upamecano están apercibidos. La expectación es máxima, con el mundo del fútbol pendiente de este duelo de gigantes. La afición podrá disfrutar del partido a través de diversas plataformas, dependiendo de su ubicación. TUDN y Paramount+ serán las opciones en Estados Unidos, Disney+ Premium e ESPN en Argentina y Colombia, TNT Sports y HBO Max en México, y Movistar+ en España. Los aficionados se preparan para un espectáculo inolvidable





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