El Real Madrid enfrenta al Alavés este sábado 28 de noviembre en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas, buscando revalidar su invicta racha en LaLiga.

El Real Madrid se prepara para enfrentar al Deportivo Alavés en un duelo de LaLiga programado para este sábado 28 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro tiene previsto comenzar a las 21:00 horas, marcando un punto crucial en la calendario del equipo blanco bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

Real Madrid busca extender racha en Bernabéu

El conjunto merengue llega con la clara intención de mantener su hegemonía absoluta ante el rival vitoriano en casa. El Real Madrid ha sumado los tres puntos en los últimos nueve enfrentamientos directos entre estas dos instituciones dentro de su propio estadio, consolidando una racha histórica de dominio local.

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Antecedentes recientes muestran la efectividad ofensiva del equipo. En el último choque disputado, los goles de Lucas Pérez y Joselu aseguraron una victoria contundente con marcador de 1-2 para el Real Madrid, bajo la dirección técnica de Pablo Machín.

La dinámica del partido anterior permitió observar momentos de alta tensión y calidad técnica. El Alavés abrió el marcador mediante un error defensivo del jugador Huijsen, quien permitió que Toni Martínez anotara el 0-1. A pesar de la intervención de Konaté para intentar salvar el tanto, la pelota ya había rebasado la línea de meta.

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Análisis táctico y rivalidad con Italia

Mientras tanto, en el ámbito internacional, Carlos Alcaraz y Rafa Jódar han sellado su pase a la final de la Copa Davis. España buscará la revancha ante Italia con la meta de anotar su undécima victoria consecutiva en este torneo.

Enfrentarán a un conjunto que llega tras imponerse en sus dos últimos encuentros, aunque el equipo blanco ha tenido dificultades destacadas al jugar fuera de su territorio en LaLiga, sin victorias lejos de Vitoria en sus recientes participaciones.

El rendimiento del conjunto local se vio afectado por la caída del Atlético de Madrid en Elche, lo que provocó que el Real Madrid descendiera hasta la tercera plaza de la clasificación. No obstante, el club mantiene la ventaja de tener un partido menos disputado en su haber actual.

Protagonistas y claves para el partido del sábado

La narrativa del último duelo entre estos rivales estuvo marcada por acciones de alta intensidad. Vinícius firmó una jugada destacada por la banda izquierda, logrando la línea de fondo con un recorte que buscó la portería, aunque su disparo fue taponado por la defensa del Deportivo Alavés.

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Vinícius también estuvo cerca de anotar el primer gol tras recibir un pase certero de Mbappé, quien batió la pelota de espalda a portería con una calidad superior. El francés probó el disparo final, que fue parado por el portero Sivera, aunque la acción fue posteriormente anulada por posición de fuera de juego.

La combinación entre Bellingham y Mbappé generó otra oportunidad clara que terminó con un remate del jugador francés. El guardameta Sivera realizó una gran parada para mantener la integridad del marcador en esa instancia crucial del encuentro.

Logística y próximos pasos en el calendario

El directivo deportivo del Real Madrid y su cuerpo técnico buscan que el equipo se concentre exclusivamente en la revalidación de sus puntos en casa. El ambiente en el Santiago Bernabéu será determinante para imponer el ritmo de juego que caracteriza al plantel.

Los aficionados tienen la cita confirmada para este sábado 28 de noviembre, cuando el reloj marque las 21:00 horas en Madrid. El objetivo es seguir extendiendo la racha de victorias locales y recuperar posiciones en la tabla de posiciones de LaLiga.