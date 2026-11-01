Real Madrid visita al Racing de Santander para seguir en la pelea por LaLiga

El Real Madrid viaja al Sardinero para enfrentar al Racing de Santander, invicto en casa, buscando su sexta victoria consecutiva en LaLiga bajo la dirección de José Mourinho.

El Real Madrid emprende un viaje hacia el norte de España para enfrentar al Racing de Santander en el estadio El Sardinero. El partido está programado para comenzar a las 16:15 horas en el marco de la undécima jornada de LaLiga. Este encuentro representa una oportunidad crucial para los visitantes, quienes buscan mantener su racha positiva y seguir peleando por el título doméstico. La visita marca el inicio de una semana intensamente exigente para el conjunto blanco, que debe sumar puntos en terrenos adversos.

Contexto previo y rival invicto en casa

El Racing llega a este partido con una solidez defensiva notable, habiendo disputado cinco encuentros consecutivos sin sufrir derrotas en su propio estadio. Como local, el equipo racinguista ha acumulado tres victorias y dos empates, lo que lo convierte en un obstáculo formidable. Esta racha de invicto hace del Sardinero un campo difícil para cualquier visitante. Los blancos, por su parte, llegan al duelo con la moral alta tras una victoria significativa en el Clásico disputado en el Camp Nou.

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El triunfo reciente contra el FC Barcelona ha permitido al Real Madrid recortar distancias en la tabla de posiciones. Este éxito es vital para apretar la presión sobre los líderes de la liga y mantener viva la esperanza de levantar la copa. La confianza generada por esa actuación de alto nivel se proyecta ahora hacia este desafío contra el Racing. El equipo necesita confirmar su consistencia lejos de Madrid.

Ausencia de cobertura televisiva china

Un aspecto externo relevante de este encuentro es la ausencia de transmisión en la televisión estatal china. La cadena estatal no emite ningún partido de LaLiga desde que surgiera la polémica relacionada con el jugador Kylian Mbappé. La disputa giró en torno a un meme que incluía la imagen del líder chino Mao Zedong. Este incidente ha tenido repercusiones diplomáticas y comerciales que afectan la visibilidad del campeonato en ese vasto mercado asiático.

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La decisión de retirar el contenido deportivo chino implica que millones de aficionados en la región no podrán seguir el desarrollo del juego en tiempo real a través de la televisión pública. Esto subraya la intersección compleja entre el deporte profesional y las relaciones geopolíticas internacionales. A pesar de este obstáculo en la difusión masiva, el partido conserva su importancia competitiva dentro del calendario europeo.

Line-ups y cambios en la formación

José Mourinho ha consolidado su once titular tras el Clásico y realiza únicamente dos modificaciones para este duelo. Thibaut Courtois regresa a la portería, habiéndose recuperado completamente de un proceso gripal que le impidió participar en el encuentro anterior contra el Barça. En el lateral derecho, Trent reemplaza a Fede Valverde, quien descanza tras la intensa carga física de la semana pasada. La estructura táctica mantiene su esencia con cambios puntuales para optimizar el rendimiento físico.

En el centro del campo, Aurelien Tchouameni y Bernardo Silva continúan como piezas inamovibles del esquema medio. En la delantera, Arda Güler ocupa la banda derecha, mientras que Jude Bellingham se sitúa en la posición de número diez, sirviendo de enlace creativo. Kylian Mbappé lidera la línea de ataque desde la punta, acompañado en la izquierda por Diomande. Esta configuración busca equilibrar la creatividad con la intensidad física.

Por su lado, el Racing también ajusta su alineación bajo la dirección de José Alberto López. Entra Aarón Martín en el lateral izquierdo, tomando el lugar de Salinas. En la otra banda, Iker Luque sustituye a Andrés Martín, buscando mayor dinamismo en la construcción del juego. El equipo local se presenta con un once que refleja su compromiso de aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales en la clasificación.

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Cronograma exigente y próximos compromisos

La visita al Sardinero es solo el primer paso de una semana completa de partidos como visitante. El calendario del Real Madrid es extremadamente apretado y desafiante. El miércoles, el equipo viajará a Grecia para enfrentarse al AEK Atenas en el contexto de la Liga de Campeones. Este duelo europeo suma presión adicional y requiere una gestión cuidadosa de la convocatoria.

Posteriormente, el sábado el Real Madrid deberá jugar en el estadio Mestalla contra el Valencia CF, un choque considerado duro por la historial del rival y la intensidad del ambiente local. Durante estos días, los jugadores blancos no regresarán al estadio Bernabéu. La vuelta a casa está prevista para después del parón internacional de selecciones, el 21 de noviembre, cuando se medirán al Celta de Vigo.

El equipo ha vuelto al Sardinero después de más de quince años de ausencia, lo que añade un contexto histórico al evento. La afición local ha recibido a los visitantes con música de viento durante el calentamiento, mostrando su pasión habitual. Los porteros madridistas, Courtois y Lunin, ya se encontraban sobre el césped preparándose para el inicio. El Racing, por su parte, ensayaba disparos a puerta mientras el resto del equipo finalizaba los preparativos tácticos en el vestuario.

Este partido simboliza la resistencia y la adaptación necesaria para conquistar el título en LaLiga. La combinación de factores internos, como la forma física del equipo, y externos, como la cobertura mediática, crea un escenario único. La voluntad de vencer es el hilo conductor que une a todos los protagonistas en esta jornada deportiva.