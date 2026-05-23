Real Madrid se enfrenta a la final de la Euroliga con bajas y la presión de conquistar su duodécima corona continental

El Real Madrid de baloncesto se encuentra en una situación delicada para la final de la Euroliga contra el Olympiacos. El equipo, que ha sido finalista en los últimos dos años y campeón en 2023, se enfrenta a la ausencia de jugadores clave como Len y Usman por lesiones. Scariolo, entrenador del Real Madrid, tendrá que reinventar su estrategia para compensar la diferencia de altura entre ambos equipos. El Olympiacos, el mejor equipo de la temporada regular, cuenta con Nikola, un referente en la pintura y miembro del mejor quinteto de la primera fase de la competición. El Real Madrid, con un equipo muy compensado y con suplentes de lujo, busca la sorpresa para conquistar su duodécima corona continental. El partido se disputa este domingo 24 de mayo a las (hora peninsular española) en el Telekom Center Athens (conocido históricamente como el OAKA), en Atenas. El cuadro heleno contará con una nutrida representación de aficionados en las gradas, a pesar de disputarse la final en la pista de su eterno rival. La final de la Euroliga entre Olympiacos y el Real Madrid se emite en televisión en España en el dial 7 de Movistar Plus+, por lo que está incluido en el plan libre que se puede contratar por 9,99 euros al mes. También se ve en...

El Real Madrid de baloncesto se encuentra en una situación delicada para la final de la Euroliga contra el Olympiacos . El equipo, que ha sido finalista en los últimos dos años y campeón en 2023, se enfrenta a la ausencia de jugadores clave como Len y Usman por lesiones.

Scariolo, entrenador del Real Madrid, tendrá que reinventar su estrategia para compensar la diferencia de altura entre ambos equipos. El Olympiacos, el mejor equipo de la temporada regular, cuenta con Nikola, un referente en la pintura y miembro del mejor quinteto de la primera fase de la competición. El Real Madrid, con un equipo muy compensado y con suplentes de lujo, busca la sorpresa para conquistar su duodécima corona continental.

El partido se disputa este domingo 24 de mayo a las (hora peninsular española) en el Telekom Center Athens (conocido históricamente como el OAKA), en Atenas. El cuadro heleno contará con una nutrida representación de aficionados en las gradas, a pesar de disputarse la final en la pista de su eterno rival.

La final de la Euroliga entre Olympiacos y el Real Madrid se emite en televisión en España en el dial 7 de Movistar Plus+, por lo que está incluido en el plan libre que se puede contratar por 9,99 euros al mes. También se ve en..





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