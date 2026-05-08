Real Madrid sanciona a Valverde y Tchouaméni con 500.000 euros y cierran expediente disciplinario

El Real Madrid sanciona a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni con una sanción deportiva por su enfrentamiento sucedido en Valdebebas y cierra los procedimientos internos correspondientes. Tras la comparecencia de los jugadores y el instructor del expediente, se toma una decisión por parte del club blanco.

El Real Madrid sanciona a Valverde y Tchouaméni con 500.000 euros por su enfrentamiento en Valdebebas . El Real Madrid cierra 'los procedimientos internos correspondientes' por los hechos ocurridos este jueves.

El Real Madrid ha sancionado a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni con una sanción deportiva por el enfrentamiento entre los dos futbolistas, por lo que el centrocampista francés estará disponible para jugar el domingo contra el FC Barcelona. De esta manera, el Real Madrid cierra el expediente disciplinario que abrió a ambos jugadores este mismo jueves con una decisión tomada tras la comparecencia de los implicados ante el instructor del expediente.

Según informa el club madridista, los jugadores han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición. Valverde desmiente su pelea con Tchouaméni: 'En ningún momento mi compañero me golpeó. Todo se magnifica'





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