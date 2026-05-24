Real Madrid: por primera vez en dos décadas, dos candidatos pelearán por el mandato de una de las entidades deportivas más importantes del mundo

La decisión y el futuro del club blanco recae ahora sobre los socios. La elección se producirá en unos años que están siendo complicado debido a la falta de títulos y la falta de consenso entre los candidatos.

Por primera vez en dos décadas, los socios del Real Madrid decidirán entre dos opciones para el futuro del conjunto de Chamartín en unos años que están siendo complicado debido a la falta de títulos.

El Real Madrid ha conseguido el aval necesario para poder presentarse a las elecciones el pasado sábado y lo presentó en las oficinas de Valdebebas. Tras la aprobación de la Junta Electoral, el Real Madrid ha confirmado la candidatura de Riquelme, ya presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta junta electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: proclamar válida la candidatura presentada por d.

, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura





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