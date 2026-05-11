Real Madrid 'pierde' Liga en Clásico y pierde seis Champions

El Real Madrid 'perdi' ayer la segunda Liga consecutiva, la tercera de las últimas cuatro y la undécima desde 2009, cuando comenzó la exitosa era de Pep Guardiola al frente del FC Barcelona. Entre medias ha conquistado seis Champions, una más que los azulgrana en toda su historia, pero al Madrid volvió a pasarle factura la falta de fútbol, disciplina, orden e unidad en un vestuario que ha terminado a 'tortas'. Los de Arbeloa cayeron este pasado domingo (2-0) en uno de los Clásicos más paupérrimos a nivel de emoción de los últimos años, y la 'culpa' fue de un Madrid impotente, desalmado y que nunca creyó en la victoria.

El Real Madrid 'perdi' ayer la segunda Liga consecutiva, la tercera de las últimas cuatro y la undécima desde 2009, cuando comenzó la exitosa era de Pep Guardiola al frente del FC Barcelona.

Entre medias ha conquistado seis Champions League, una más que los azulgrana en toda su historia, pero al Madrid volvió a pasarle factura la falta de fútbol, disciplina, orden e unidad en un vestuario que ha terminado a 'tortas'. Los de Arbeloa cayeron este pasado domingo (2-0) en uno de los Clásicos más paupérrimos a nivel de emoción de los últimos años, y la 'culpa' fue de un Madrid impotente, desalmado y que nunca creyó en la victoria





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