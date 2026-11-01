Real Madrid no se emite en China tras polémica con Mbappé

CCTV y Migu omitieron el partido del Real Madrid en China por la polémica de Mbappé con un dictador. El club ya se disculpó, pero las retransmisiones están suspendidas.

El Real Madrid sigue sin aparecer en las televisiones y plataformas chinas, a pesar de las disculpas enviadas por el club y el delantero Kylian Mbappé. Esto se verificó tras comprobarse que la televisión estatal CCTV y la plataforma Migu no retransmitieron la victoria del conjunto blanco contra el Racing de Santander. Este hecho ocurrió durante el encuentro disputado el domingo pasado.

Eliminación de la Liga española en medios chinos

Durante el partido, que finalizó con un marcador de cero goles a tres, CCTV5 emitió un partido de la liga francesa entre el Estrasburgo y el Auxerre. Por su parte, el canal CCTV5+ retransmitió un encuentro del Mundial femenino Sub-17 entre Corea del Norte y Estados Unidos. El canal olímpico CCTV16 ofreció una grabación de la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos de la Juventud de 2026.

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La página deportiva de CCTV ha eliminado LaLiga de su menú de competiciones en su sitio web. En esa página siguen apareciendo la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa. Por su lado, Migu, socio de LaLiga en China hasta 2030, mantuvo en su programación los otros nueve encuentros de la jornada.

No obstante, Migu omitió el partido entre el Racing y el Real Madrid. Este encuentro tampoco figura este lunes en sus resultados y resúmenes disponibles para reproducir. La plataforma también ha retirado de su catálogo los resúmenes y partidos en diferido del conjunto madridista correspondientes a jornadas anteriores. Sin embargo, mantiene los de otros equipos de la competición española.

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Polémica por comentarios sobre el líder chino

La polémica continúa afectando asimismo al tratamiento informativo del delantero francés en algunos portales deportivos chinos. Kylian Mbappé fue objeto de críticas en China por una respuesta que dio a una pregunta en un programa de entrevistas. La estrella del fútbol mundial Kylian Mbappé se disculpó por un comentario sobre un dictador chino.

Antes del encuentro, el portal especializado Dongqiudi sustituyó el nombre de Mbappé por la expresión "no existe tal persona" al publicar la alineación titular del Real Madrid ante el Racing. Sin embargo, durante el seguimiento en directo sí identificó al francés como autor del primer gol, anotado de penalti en el minuto 11.

Reacciones en redes sociales chinas

En la red social local Weibo, el Real Madrid publicó en su cuenta oficial su victoria por cero a tres. La publicación recibió comentarios tanto de aficionados que celebraron el resultado como de otros que proferían su desprecio. Un internauta espetó que a nadie le importa el resultado, si bien otro aseguró que nunca le ha importado el Real Madrid, pero ahora lo sigue y apoya.

Contexto de la suspensión de emisiones

La controversia comenzó cuando el delantero afirmó que uno de sus memes favoritos mostraba su rostro sobre el de un dictador chino, sin mencionar expresamente a Mao Zedong. La imagen de Mao aparecía en el montaje de dicho meme. Sus palabras provocaron rupturas comerciales y llevaron a CCTV a suspender las retransmisiones de LaLiga la semana pasada.

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El Real Madrid presentó disculpas, que la radiotelevisión estatal confirmó haber recibido. Sin embargo, la autoridad estatal no ha anunciado aún cuándo reanudará las emisiones de los partidos de la liga española en sus canales oficiales.