Real Madrid convoca elecciones presidenciales y directivas

El Real Madrid ha anunciado la convocatoria de elecciones a la presidencia y junta directiva del club blanco, tras anunciar el martes la presencia de Florentino Pérez en una rueda de prensa en la que denunció una campaña en la sombra para desprestigiar su gestión tras más de dos décadas al frente del club.

El Real Madrid ha anunciado la convocatoria de elecciones a la presidencia y junta directiva del club blanco, tras anunciar el martes la presencia de Florentino Pérez en una rueda de prensa en la que denunció una campaña en la sombra para desprestigiar su gestión tras más de dos décadas al frente del club.

En un comunicado publicado en su página web, el Real Madrid informa de que "las candidaturas pueden presentarse del 14 al 23 de mayo".

"La Junta Electoral, de conformidad con lo que dispone el artículo 38 de los estatutos sociales, ha acordado convocar elecciones a Presidente y Junta Directiva. Esta Junta Electoral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 de los citados estatutos sociales, hace pública dicha convocatoria y el inicio del proceso electoral, que se desarrollará con arreglo a un calendario y normas básicas", expresa el club blanco.

Según este calendario, la presentación de las candidaturas debe producirse entre el 14 al 23 de mayo de 2026, ambos incluidos, con los requisitos y durante los horarios contenidos en las normas electorales. La admisión y proclamación de las candidaturas se hará oficial al día siguiente al de presentación de cada candidatura





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