El Real Madrid anuncia que el Santiago Bernabéu reanuda su actividad concertística sin impedimentos legales. Rafa Nadal se une a la Junta Directiva.

El Real Madrid ha confirmado que reanudará la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de manera inmediata. Esta decisión se ha hecho pública durante la Asamblea de compromisarios celebrada el sábado, un evento clave donde también se oficializó la incorporación de Rafael Nadal a la Junta Directiva del club.

Fin de la suspensión de conciertos en el Bernabéu

El director general del club, José Ángel Sánchez, declaró explícitamente que no existe ningún impedimento legal para la reanudación de la actividad musical en el recinto. Esta afirmación se basa en el sobreseimiento dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, el cual exime al club y a la dirección de cualquier imputación por las acciones legales previas.

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A pesar de que dicho auto judicial se encuentra recurrido, el ejecutivo del Real Madrid insiste en la total legalidad del procedimiento. La entidad ha completado las obras de acondicionamiento acústico necesarias, lo que ha mejorado significativamente la situación sonora, preparando el terreno para volver a organizar eventos musicales en el breve plazo.

Además, se ha informado que la gran reforma del estadio está prácticamente finalizada. Quedan únicamente detalles menores en la fachada exterior y en el sistema de iluminación, lo que denota el nivel de avance de las obras de renovación del инфраструкto deportivo madrileño.

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Creación de plataforma UEFA y programa de fidelización

El presidente del club, Florentino Pérez, aprovechó la reunión para detallar nuevos proyectos digitales y comerciales. Se anunció la creación de una plataforma de distribución de contenidos de la UEFA, fruto de un acuerdo entre el club, la UEFA y los clubes europeos (EFC), tras el desdén de la Superliga.

El primer paso será una prueba piloto en India durante la próxima temporada. Esta iniciativa permitirá emitir partidos con acceso gratuito al contenido, un modelo que los dirigentes esperan que erradique la piratería digital en el fútbol, tal como ocurrió en la industria musical.

También se reveló la elaboración de un programa de fidelización diseñado para establecer una relación directa y permanente con los aficionados en todo el mundo. Este sistema no altera la propiedad de los socios, pero buscará generar nuevas fuentes de ingresos mediante una conexión personalizada sin intermediarios.

Incorporación de Rafa Nadal y gestión de filiales

La Asamblea aprobó formalmente la entrada de Rafael Nadal en la Junta Directiva, un movimiento que ha sido destacado por el presidente Pérez como parte de la renovación de los equipos directivos. La presencia de la estrella del tenis fue el acto central del evento.

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Sánchez aclaró que el control de la Asamblea sobre las sociedades filiales es idéntico al que ejerce sobre las cuentas del club principal. Estas entidades, como Real Madrid Estadio o Real Madrid Madridistas, están participadas al cien por cien por el club, salvo algunas áreas de aparcamiento donde una empresa externa detenta un dos por ciento.

Por último, se informó que desde el pasado quince de julio, todos los socios pueden acceder gratuitamente a la experiencia del Bernabéu Infinito. Este tour incluye un documental inmersivo grabado durante un partido de la Liga de Campeones contra la Juventus, ofreciendo un valor añadido exclusivo para la afición.