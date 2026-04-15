Real Madrid busca la remontada épica en Múnich contra el Bayern

El Real Madrid se enfrenta a un desafío crucial en el Allianz Arena contra el Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Tras una derrota por 1-2 en la ida, el equipo blanco necesita una actuación histórica para avanzar, inspirándose en sus grandes noches europeas y superando una racha de resultados recientes menos favorables.

El Real Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich en el Allianz Arena en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League . El conjunto blanco necesita remontar el 1-2 adverso del partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu hace una semana. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán replicar la épica que ha caracterizado al club en esta competición, aunque históricamente el equipo nunca ha logrado revertir un resultado en contra en la ida de una eliminatoria de Copa de Europa en casa.

El único antecedente de remontada continental con una derrota inicial en el Bernabéu data de la Recopa de Europa de la temporada 1970-1971, cuando el Real Madrid dio la vuelta al marcador contra el Wacker Innsbruck tras perder 1-0 en casa y ganar 0-2 a domicilio. Para este crucial encuentro, el Real Madrid saldrá con una alineación compuesta por Lunin en portería; Trent, Militao, Rüdiger y Mendy en defensa; Brahim, Bellingham, Valverde y Güler en el centro del campo; y Mbappé junto a Vinicius en ataque. Por su parte, el Bayern Múnich presentará a Neuer bajo palos; Laimer, Tah, Upamecano y Stanisic en la zaga; Pavlovic y Kimmich en la medular; mientras que Luis Díaz, Gnabry, Olise y Kane conformarán la línea ofensiva. El equipo madridista, con 15 Copas de Europa en su palmarés, atraviesa un momento de cierta incertidumbre, habiendo encadenado tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esta racha incluye la derrota en Son Moix ante el Mallorca (2-1), la mencionada derrota en la ida contra el Bayern (1-2) y un empate ante el Girona FC (1-1). Estos resultados han mermado sus aspiraciones en la liga doméstica, situándose a nueve puntos del líder, el FC Barcelona, lo que eleva la importancia de la Champions League como la última gran oportunidad del club para alzarse con un título esta temporada. La historia reciente en Múnich ofrece motivos de inspiración, con triunfos significativos en el Clásico de Europa, como el contundente 0-4 en semifinales de 2014, que supuso la primera victoria del Madrid en la ciudad bávara tras diez visitas previas. Esta victoria inició una racha de cuatro partidos seguidos sin perder en Múnich, un precedente que el equipo espera emular para asegurar su pase a las semifinales





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