El Consejo de Ministros aprobó el 20 de noviembre un real decreto que regula los macrocentros de datos. La normativa enfrenta críticas generalizadas del sector industrial y organizaciones ecologistas por su rigidez técnica y impacto en la inversión estratégica.

El Gobierno de España ha aprobado definitivamente en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada el pasado viernes, fecha concreta del 20 de noviembre, el real decreto que establece el marco legal para la sostenibilidad de los macro centros de datos. Este texto normativo, diseñado para regular instalaciones con una potencia mínima de un megavatio, ha generado un rechazo transversal inmediato. La medida ha suscitado fuertes críticas no solo por parte del sector empresarial de los data centers, sino también de las principales organizaciones ecologistas y de la industria española en su conjunto.

Exigencias técnicas y métricas de eficiencia

La normativa impone obligaciones estrictas en materia de recursos energéticos e hídricos para operar en territorio español. Entre sus principales requisitos se establece que el ochenta por ciento del suministro eléctrico debe provenir exclusivamente de fuentes de energía renovable. Además, se fijan límites técnicos precisos para las métricas de eficiencia, exigiendo que el Ratio de Eficiencia del Uso de la Energía (PUE) no supere un valor de uno punto uno cinco y que el Ratio de Eficiencia del Uso del Agua (WUE) no exceda cero coma uno.

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Reacciones del ecologismo y las alegaciones

Aurora Gómez, portavoz de la asociación Tu Nube Seca Mi Río, ha destacado que el decreto es insuficiente al permitir que los centros de datos solo presenten una declaración de responsabilidad sin controles más rigurosos. Esta postura motivó a la organización a presentar alegaciones detalladas sobre tres aspectos clave de la ley, logrando un acuerdo de unidad con otros cincuenta colectivos. Las principales organizaciones ecologistas del país se sumaron a esta iniciativa coordinada para enfocarse en áreas específicas como la conservación del agua y la gestión del territorio.

Opinión del sector industrial y riesgos de inversión

La asociación Spain DC, que representa a los propios centros de datos, también ha solicitado la suspensión cautelar del real decreto debido a su inseguridad jurídica y carácter excesivamente rígido. Begoña Villacís, directora ejecutiva de la organización, advierte que la norma compromete entre un ochenta por ciento y un noventa por ciento de la inversión acumulada de 66.900 millones de euros prevista hasta 2030. Además, señala que tres proyectos internacionales por valor de 9.000 millones de euros han manifestado su intención de desplazarse a otros países si la regulación permanece bajo estas condiciones.

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Desafíos de competitividad y acceso a la red eléctrica

La Alianza para la Competitividad de la Industria Española también criticó el texto, argumentando que el acceso a la red eléctrica está bloqueado por un acaparamiento especulativo. Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, explica que existen más de 12 gigavatios de acceso concedido frente a una demanda real de 3,5 gigavatios. Esta situación motiva la falta de competitividad nacional frente a mercados como Francia, Portugal, Italia, Alemania o Irlanda, donde los plazos de adaptación a energías renovables son más flexibles.

Consecuencias para el desarrollo industrial estratégico

Los expertos del sector consideran que el real decreto es más exigente que cualquier otra normativa vigente en la Unión Europea, comparable a estándares que otros países aplican con períodos de transición de hasta seis años. La industria tecnológica compite con ubicaciones globales que ofrecen mayor seguridad jurídica y menor incertidumbre de costes. En consecuencia, se requiere un ordenamiento jurídico claro que priorice el acceso a la red para proyectos industriales reales y cumpla los requisitos técnicos, evitando así la prohibición efectiva del desarrollo de nuevos proyectos estratégicos.