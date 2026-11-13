Real Decreto 34/2026: Parada de trenes por riesgo inminente en la Alta Velocidad

El Real Decreto 34/2026 permite a los maquinistas detener trenes ante peligros inminentes. Análisis de riesgos y protocolos de seguridad en la Alta Velocidad.

El Gobierno ha aprobado de forma urgente el Real Decreto-ley 34/2026, una normativa de seguridad ferroviaria que reconoce a los maquinistas el derecho a no iniciar la marcha o a detener un tren ante un riesgo grave o inminente. Esta medida se implementa directamente como respuesta al accidente de alta velocidad ocurrido entre un tren de Renfe y otro de Iryo, que colisionaron el día anterior a la altura de la estación de Urda en Toledo.

Marco legal para la parada inmediata de trenes

Este real decreto-ley otorga la capacidad de tomar decisiones individuales a los maquinistas de los trenes, permitiéndoles interrumpir el servicio si perciben una amenaza. La norma establece la necesidad de que el operador comunique su decisión al centro de control, pero existen dudas sobre su efectividad práctica en situaciones de emergencia. El marco legal busca prevenir colisiones, pero plantea interrogantes sobre la coordinación operativa entre el tren y la central.

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Desacuerdos con el control de tráfico ferroviario

La normativa causa honda preocupación porque separa la visión de la circulación del operador a bordo de la del controlador desde el centro operativo. Un maquinista puede decidir detener su tren o no reanudar la marcha porque percibe un peligro que a lo mejor no es real ni compartido por el centro de control. Esto ocasiona un riesgo operativo si la percepción de peligro no coincide con la realidad centralizada.

Evidentemente en la norma se establece la necesidad de que el maquinista comunique su decisión, pero eso no necesariamente mejora el panorama de seguridad inmediata. La maquiista del Iryo estuvo intentando avisar al centro de control de que estaba detenida, sin éxito, y esa falta de comunicación fue otra de las causas del accidente de Urda. Esta falta de conexión crítica entre el tren y la centralidad operativa es un punto vulnerable en el nuevo protocolo.

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Críticas a la rapidez de la implementación legal

Aunque las prisas de este Gobierno por demostrar a la opinión pública que se están haciendo cosas apremian, en seguridad, más que en cualquier otro campo, prima el principio de vísteme despacio que tengo prisa. Cualquier modificación de los protocolos tiene que ser muy pensada y rigurosa. De hecho, cualquier medida importante que se vaya a implementar debería haberse redactado siguiendo el reglamento europeo 402/2013.

Dicho reglamento exige definir el sistema, identificar los peligros, analizar y valorar los riesgos y, finalmente, documentar la seguridad resultante antes de su aplicación. No consta que nada de esto se haya hecho porque la medida de seguridad operacional, aprobada por urgencia en el Consejo de Ministros, no viene acompañada por esa evaluación de riesgos formal. Esta omisión genera incertidumbre sobre la solidez técnica de la nueva normativa.

Impacto en la confianza y seguridad operativa

Personas que saben bastante de seguridad ferroviaria todavía no se explican cómo varias personas pudieron estar viendo en una pantalla cómo un tren a 200 kilómetros por hora se aproximaba a otro parado y no percibir el peligro. Esto les plantea muchas dudas sobre la eficacia de los sistemas actuales. Contaban el caso de un tren que días después del accidente subía desde Murcia y paró en la vía.

La megafonía informó que la razón era que se iban a cruzar con otro tren y la parada obedecía a que se habían incrementado las medidas de seguridad. Si el caso es real, no es de extrañar la angustia que muchos viajeros sienten ahora cada vez que tienen que viajar en tren. Muchas veces la seguridad mejora después de un accidente. Puede resultar triste que tenga que ser así, pero es una realidad incontestable que a veces las posibles carencias del sistema solo se perciben de forma traumática.

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Ocurrió después del accidente de Angrois, cuando previeron los riesgos de la red ferroviaria. Cuando previeron los riesgos de la red ferroviaria nadie pensó que un maquinista podría despistarse en una circulación convencional tanto como para entrar en una curva a más del doble de la velocidad permitida. Nadie pensó que un profesional pudiera desatender la conducción de tal manera, pero sucedió y por eso ha acabado condenado.

Ante esa nueva posibilidad que nadie antes había previsto, se creó una figura denominada cambio significativo de velocidad, por la cual en cualquier punto de la red en el que fuera necesario reducir la velocidad de forma significativa se reforzó la seguridad. En aquella ocasión se planteó la posibilidad de instalar cámaras en las cabinas de los maquinistas, pero los sindicatos se negaron arguyendo que invadían la intimidad. La intensa protección de la intimidad va a llevar a que la máquina, menos pudorosa, acabe sustituyendo al humano en el control operativo.