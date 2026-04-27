Reacción de Melania Trump ante el incidente en la Cena de Corresponsales

La primera dama Melania Trump experimentó sorpresa y angustia durante el incidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, siendo evacuada junto al presidente Donald Trump tras los disparos. El incidente reavivó sus preocupaciones por la seguridad, ya evidentes en el pasado.

Una reacción inicial de sorpresa y angustia marcó la experiencia de la primera dama Melania Trump durante el incidente ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado.

Según su esposo, el presidente Donald Trump, su primera reacción al escuchar los disparos fue un “ruido desagradable”. Melania, sentada junto al presidente en el escenario, se enderezó inicialmente, manteniendo la mirada al frente, mientras los agentes de seguridad se dirigían rápidamente hacia el estrado. Posteriormente, se agachó bajo la mesa antes de ser escoltada a un lugar seguro junto al presidente y su equipo.

Este evento representó la primera vez que Melania Trump experimentaba una evacuación de seguridad tan repentina junto a su esposo, habiendo sido informada previamente sobre intentos de atentado contra él en Butler, Pensilvania, y en West Palm Beach, Florida, mientras se encontraba en otras ciudades. El presidente Trump describió la reacción de su esposa como “maravillosa” considerando que ya había enfrentado situaciones similares, pero reconoció que ella, a diferencia de él, no había estado presente durante una evacuación de este tipo.

En vísperas de su 56 cumpleaños, la primera dama, conocida por su preocupación por la seguridad, demostró una vulnerabilidad inusual, pasando de su habitual estoicismo a una expresión de sorpresa y angustia. Trump admitió que su esposa sintió miedo, una reacción comprensible en una situación tan traumática, y observó su visible conmoción al ver un video del incidente.

Melania Trump llevaba apenas 18 minutos en el salón de baile cuando se produjo el incidente, sentada entre su esposo y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Estaban presenciando una actuación del mentalista Oz Pearlman, quien estaba adivinando el nombre del próximo bebé de Leavitt. Pearlman recordó que Melania pareció darse cuenta de la gravedad de la situación antes que los demás, mostrando una expresión de horror justo antes de que él revelara su truco.

Dos horas después del tiroteo, la primera dama reapareció públicamente en la sala de prensa de la Casa Blanca, acompañando al presidente durante sus declaraciones a los medios. Tras el incidente anterior en Butler, había emitido un comunicado en el que apelaba a la unidad y la bondad. En esta ocasión, prefirió dejar que el presidente hablara.

A pesar del susto, el equipo de la primera dama se encuentra bien y agradecido por la rápida respuesta de las fuerzas del orden. La seguridad ha sido una preocupación constante para Melania Trump desde el incidente de Butler, como se evidencia en su documental homónimo, donde cuestionó la seguridad durante la planificación del desfile de toma de posesión.

A pesar de los acontecimientos, la Casa Blanca se prepara para recibir al rey Carlos III y a la reina Camila para una visita de Estado oficial esta semana, confirmando que los planes seguirán adelante





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