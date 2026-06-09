Árbitro somalí no podrá arbitrar en el Mundial 2026 tras serle negada la entrada a Estados Unidos

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, reconocido como el mejor de África en 2025, fue inadmisible en EE.UU., lo que le impedirá participar en el Mundial de 2026. La FIFA señaló que los gobiernos anfitriones controlan las visas, mientras Irán también reporta retrasos en permisos de entrada.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue inadmisible en Estados Unidos y por lo tanto no podrá participar en el Mundial de 2026, confirmó la FIFA el lunes.

Según informó la cadena CNN, al árbitro se le negó la entrada tras su llegada a Miami en un vuelo procedente de Estambul. Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) explicó que se le realizó una inspección adicional, un procedimiento rutinario cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad de un viajero.

Tras dicha inspección, se determinó que Artan era inadmisible debido a preocupaciones de verificación y se le denegó la entrada. Somalia se encuentra entre las 39 naciones afectadas por la prohibición de viajes del Gobierno de Trump, lo que somete a sus ciudadanos a un escrutinio migratorio más estricto. El portavoz no especificó los motivos exactos de la inadmisibilidad, pero el contexto sugiere que la política migratoria restrictiva jugó un papel clave.

Omar Abdulkadir Artan había sido reconocido como el mejor árbitro masculino de África en 2025 y había sido seleccionado por la Confederación Africana de Fútbol para formar parte del cuerpo arbitral del Mundial de 2026. Su exclusión representa un contratiempo tanto para el arbitraje africano como para la organización del torneo. Ante esta situación, la FIFA emitió un comunicado en el que aclaró que no participa en los procesos migratorios del país anfitrión, incluidas las adjudicaciones de visas.

La oficina federal informó a la FIFA que el estatus migratorio de Artan no cambiaría en el futuro cercano. El organismo rector del fútbol mundial recordó que, en última instancia, el Gobierno anfitrión tiene la autoridad para decidir quién recibe una visa y quién es admitido en su territorio. Este incidente no es aislado. Varios países, particularmente Irán, también han enfrentado dificultades para ingresar a Estados Unidos en el marco de las estrictas políticas migratorias implementadas durante la administración Trump.

El presidente de la federación de fútbol de Irán, Mehdi Taj, reveló que a su selección nacional se le concedió el permiso de entrada apenas un día antes de su primer partido, una situación que ha generado críticas por un posible trato discriminatorio. Además, el entrenador Amir Ghalenoei confirmó que algunos miembros del personal directivo, el equipo de medios y un director ejecutivo iraníes aún no habían recibido autorización para viajar, lo que evidencia un patrón de demoras y obstáculos burocráticos para naciones designadas en la prohibición de viajes.

El caso de Artan subraya la intersección entre la diplomacia deportiva y las políticas migratorias nacionales, plantando interrogantes sobre la inclusión y el trato equitativo en eventos globales. Para la FIFA, la situación resalta sus limitaciones para garantizar la libre circulación de los actores del deporte cuando los países anfitriones imponen restricciones soberanas. Para Somalia y otras naciones en lista similar, el incidente refleja las consecuencias colaterales de las tensiones geopolíticas en ámbitos como el fútbol internacional.

La expectativa ahora es que la FIFA y las autoridades estadounidenses encuentren una vía para resolver estos obstáculos antes del inicio del Mundial, garantizando la participación plena de todos los equipos, árbitros y funcionarios acreditados. De lo contrario, la sombra de la exclusión podría empañar la legitimidad y el espíritu de universalidad del torneo más importante del mundo





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