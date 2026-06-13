Rasputín y la madre del zar: la sombra que desestabilizó a la dinastía Romanov

La influencia de Grigori Rasputín sobre la familia imperial rusa alimentó la intriga y la violencia en la corte, mientras la madre del zar temía por la integridad de la dinastía ante una figura que parecía resolver la hemofilia del heredero pero que también provocó una conspiración mortal.

La madre del zar, la emperadora María Fjodorovna, observaba con creciente inquietud la cercanía del místico Grigori Rasputín al círculo íntimo de la familia real.

Temía que su influencia desestabilizara la dinastía y sospechaba que poderosas facciones de la corte temían perder sus privilegios si el hombre del desierto continuaba recibiendo el favor de Nicolás II y la emperatriz Alejandra. La tensión se palpaba en cada reunión: mientras el vino tinto se servía para sellar acuerdos, las miradas se fijaban en Rasputín, cuya impaciencia se hacía cada vez más evidente.

Las conversaciones se alargaban, los brindis se repetían y, pese a los intentos de los conspiradores de acabar con su presencia mediante un atentado, la noche terminó sin la explosión esperada. En su lugar, los rumores se convirtieron en gestos nerviosos y la decisión de actuar tomó una ruta más violenta, provocando disparos y una caótica persecución dentro del palacio.

El ambiente de incertidumbre en la corte rusa ya estaba alimentado por problemas familiares, la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales y una profunda inseguridad política. La derrota contra Japón y la revolución de 1905 habían debilitado al régimen, creando un vacío que figuras como Rasputín supieron llenar. Nacido en una humilde familia siberiana en 1869, el monje autodenominado peregrino errante había recorrido monasterios y caminos, adquiriendo una reputación de curandero milagroso.

Su llegada a San Petersburgo coincidió con la búsqueda de los zares de una figura que pudiera ayudar a Alejandra, quien padecía la hemofilia de su hijo Alexei. Rasputín parecía poseer el poder de detener hemorragias mortales, reforzando la convicción de la emperatriz de que su presencia era providencial y afianzando su posición en la familia imperial.

Sin embargo, el creciente poder del místico avivó la furia de la aristocracia y de los militares, que veían en él una amenaza a la autoridad del trono. En 1916, un grupo de conspiradores orquestó su asesinato, creyendo que eliminarlo resolvería los problemas del régimen. La muerte de Rasputín, sin embargo, no detuvo el deterioro económico, la guerra y el descontento político que arrastraba Rusia.

Los bolcheviques continuaron su avance, y el recuerdo del campesino siberiano quedó inmortalizado en las leyendas que rodean el trágico final de los Romanov. La historia de Rasputín sirve, hoy, como testimonio de cómo la vulnerabilidad de una monarquía puede abrir la puerta a figuras marginales que, por su carisma y supuestos dones, llegan a ejercer una influencia desmesurada en los destinos de una nación





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