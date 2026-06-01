Raquel Domínguez: los secretos detrás del éxito de Hyrox

La atleta Raquel Domínguez comparte los secretos detrás del éxito de Hyrox, una competición de moda que se ha convertido en un evento global con más de 20.000 participantes en un solo día.

La atleta Raquel Domínguez , rostro de Hyrox en España, comparte los secretos detrás del éxito de la competición de moda . Con un formato cerrado y sin clasificatorios previos, Hyrox se ha convertido en un evento global con más de 20.000 participantes en un solo día.

La competición se ha transformado en un motivo de viaje en sí mismo, creando una sensación de comunidad sin fronteras. Raquel explica que el secreto del éxito de Hyrox radica en su formato cerrado, que permite a los participantes conocer exactamente lo que se enfrentan, eliminando el miedo y permitiendo una mayor profesionalización en el nivel élite.

España ha pasado de medir el éxito en número de eventos a medirlo en días de competición, y Hyrox se ha convertido en un evento de cuatro días con más de 20.000 personas. Raquel destaca la importancia de la seguridad y la comodidad que ofrece el formato cerrado, permitiendo a los participantes viajar y competir en cualquier parte del mundo.

Además, Raquel menciona que los mejores tiempos en Hyrox los firman perfiles del triatlón o la larga distancia, y que la carrera es siempre el factor decisivo. También habla sobre la evolución de Hyrox, con la incorporación de la categoría élite doble y el Hyrox Youngstars para niñas en Valencia.

Finalmente, Raquel ofrece consejos para aquellos que desean participar en Hyrox desde cero, recomendando entrenar con una programación específica y no salir a tope desde el principio





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