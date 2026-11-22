Raquel Aguasantas enfrenta a Cristina Porta en 'Salvados' por referencias a su expareja Manuel Cortés, defendiendo su reputación y aclarando detalles personales con firmeza.

La colaboradora Raquel Aguasantas mantuvo un intenso enfrentamiento verbal con la periodista Cristina Porta durante su participación en el programa ' Salvados'. El conflicto se desató cuando Aguasantas detectó comentarios hechos por Porta acerca de su ex pareja, el presentador Manuel Cortés, padre de su hija. La situación escaló rápidamente en el espacio televisivo, donde Raquel decidió no pasar por alto las alusiones a su vida privada.

Origen del conflicto con Cristina Porta

La compañera de Raquel en el programa había mencionado previamente el nombre de Manuel Cortés delante de Aguasantas. Este acto generó malestar inmediato, llevando a la discusión directa hacia el hogar de la protagonista. Raquel llegó con un reproche premeditado contra Porta, criticando su tendencia a generar conflictos en los entornos donde se mueve.

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La confrontación llegó al punto crítico cuando Raquel exigió explicaciones directas sobre las declaraciones de su compañera. Preguntó con firmeza si creía que ella no se había dado cuenta de lo que se estaba diciendo. Aguasantas dejó claro en ese momento que estaba siguiendo el hilo de cada comentario realizado en el plató, sin permitir que quedaran sin respuesta.

Defensa de la reputación y contexto personal

Para desactivar la situación, Raquel sugirió que su propia imagen era conocida por todos, asegurando que el público estaba al tanto de los problemas que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Quiso dejar claro que no tenía ningún problema en que se mencionara su nombre, presentándolo como una forma de quitarle cualquier ventaja a Cristina Porta.

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Aguasantas señaló una contradicción relevante en la conducta de Porta. Destacó que ella es hoy la pareja de Juan José Peña, quien es expareja de Alma Bollo y padre de la nieta de Raquel. La protagonista no entendía por qué se hablaba de unos contextos familiares y de otros se evitaba, generando una doble vara de medir según su percepción.

La colaboradora denunció la hipocresía de la situación, comparando su entorno con el de su propia pareja actual, quien nunca ha sido mencionado en ningún medio de comunicación. Esta disparidad en el tratamiento mediático fue el núcleo de su queja principal durante el intercambio verbal con su compañera de trabajo.

Desenlace y declaraciones finales

El cruce llegó a su fin con una frase contundente de Raquel Aguasantas. Declaró que Cristina Porta había venido a tocar su punto más sensible, pero recordó que tiene 51 años y la experiencia suficiente para manejar la situación. Con esta sentencia, dio por terminada la discusión y dejó su postura claramente establecida ante la audiencia.

Este incidente no es aislado para la colaboradora. Cristina Porta no es la primera concursante o figura pública con la que choca desde que comenzó su participación en el programa. El enfrentamiento refleja las tensiones personales que surgen en el entorno de los realities y programas de debate televisivo.