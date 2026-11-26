Ramón Adell asume la presidencia de la Fundación CEDE tras la renuncia de Isidro Fainé, tras casi 30 años al frente de la organización durante el XXV Congreso en Barcelona.

Isidro Fainé ha anunciado su renuncia formal a la presidencia de la Fundación CEDE, poniendo fin a casi tres décadas de liderazgo en la principal organización de directivos de España. El hecho ocurrió durante la ceremonia de inauguración del XXV Congreso de Directivos CEDE, celebrado en Barcelona. Ramón Adell, el vicepresidente actual, asume inmediatamente el cargo para garantizar la continuidad institucional.

Mecanismo de Relevo en la Dirección

La transición de poder se estructuró como un acto ceremonial de despedida y bienvenida. Fainé comunicó que su salida responde a la necesidad de abrir una nueva etapa impulsada por las nuevas generaciones. Adell, quien ha sido descrito por su antiguo jefe como un líder discreto y preparado, toma el testigo sin interrupciones operativas.

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Legado de Isidro Fainé y Visión de Adell

Isidro Fainé dirigió la fundación durante aproximadamente 30 años, consolidando su imagen como un referente de influencia empresarial. Ha sido clave en la convocatoria de congresos que reúnen a empresas catalanas y del IBEX 35. En contraste, Ramón Adell es elogiado por su trabajo silencioso, sin buscar medallas ni reconocimientos públicos, pero con una preparación integral.

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Impacto en el Escenario Empresarial

El relevo asegura la representación continua de la élite corporativa en la conferencia. La asistencia de líderes del IBEX 35 y del tejido empresarial catalán se mantiene intacta. La presencia de Adell garantiza que la fundación conserve su estatus como punto de encuentro estratégico para la alta dirección.

Celebración y Reconocimiento Oficial

Fainé recibió un cierre de tres minutos con aplausos del auditorio y una placa conmemorativa entregada por el nuevo presidente. Su discurso enfatizó la importancia de ceder el lugar a quienes liderarán el futuro. El evento en Barcelona marca el inicio de una nueva era bajo la dirección de Ramón Adell.