Ralentización del empleo en España ante estancamiento de productividad y modelo agotado

España registra 22,8 millones de ocupados pero la creación de trabajo frena al 1,7% previsto para 2027 por agotamiento del modelo productivo y estancamiento de la productividad.

La creación de empleo en España muestra una clara desaceleración a pesar de alcanzar un récord histórico de 22,8 millones de personas ocupadas. Las previsiones económicas indican que el ritmo de crecimiento laboral caerá hasta el 1,7% en 2027, un escenario agravado por un modelo productivo considerado agotado y caracterizado por un estancamiento crónico de la productividad. Este frenazo en la dinámica de mercado laboral confirma las advertencias de analistas y servicios de estudio sobre los límites del actual crecimiento.

Distorsión de cifras por proceso de regularización

El proceso de regularización de trabajadores inmigrantes ha alterado significativamente las estadísticas oficiales del mercado laboral, revelando la existencia de medio millón de personas sin documentación que pasan a la luz pública. Esta medida ha disparado la cifra de población activa y ha provocado que la tasa de paro supere el 10%, generando un aumento de 43.128 personas desempleadas en octubre, lo cual contrasta con la afiliación récord de 186.612 nuevos trabajadores. Aunque el paro bajó en otros periodos, la tendencia reciente denota un cambio estructural en la captación de empleo que se intensificará hacia finales de año y durante 2027 y 2028.

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Demografía laboral concentrada en sectores clave

Actualmente, tres de cada cuatro empleos que se generan en el país son ocupados por extranjeros, quienes representan un récord del 16,5% de todos los ocupados en España. Esta fuerza laboral se concentra principalmente en los sectores de servicios, turismo y construcción, áreas económicamente vitales pero marcadas por sueldos bajos y una escasa estabilidad laboral. La base económica del país sigue dependiendo de la inmigración, el turismo y un repunte insuficiente de la inversión, lo que genera puestos de trabajo con remuneraciones medias-bajas en hostelería, comercio, industria manufacturera, transporte y auxiliares administrativos.

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Estancamiento de productividad y riesgo fiscal

Existe una desconexión estructural grave con más de 155.000 vacantes de alta cualificación sin cubrir en profesiones científicas, técnicas, informáticas o financieras, mientras los costes laborales siguen subiendo y la productividad se mantiene estancada. Si el empleo crece a un ritmo del 2% pero la productividad por hora o en factores totales apenas aumenta una décima, se produce una saturación que el modelo ya muestra en las cifras. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que el nuevo Gobierno deberá realizar un ajuste de 20.000 millones en 2027 debido al exceso de gasto acumulado durante la legislatura.

Proyecciones futuras y datos del tercer trimestre

Las expectativas indican que el empleo crecerá en 2026 a un ritmo del 2,2%, pero se recortará hasta el 1,7% en el ejercicio siguiente, reduciendo la creación anual de medio millón de puestos de trabajo a 300.000 en solo seis meses gracias al efecto de la regularización. Los datos del tercer trimestre mostraron una caída en la creación de empleo a pesar de la llegada masiva de inmigrantes, con más de medio millón al año en esta legislatura, lo que ha generado un vuelco en la estructura del mercado. La tasa de paro de este colectivo ha cedido casi tres puntos hasta el 14,5%, situándose más de cuatro puntos por encima de la media nacional.