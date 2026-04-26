Rajoy y Cospedal: Olvidos y Contradicciones en sus Declaraciones sobre Bárcenas y Villarejo

El expresidente Rajoy y la exsecretaria general Cospedal ofrecieron testimonios contradictorios sobre sus relaciones con Luis Bárcenas y José Manuel Villarejo durante el juicio Kitchen, omitiendo detalles cruciales que han salido a la luz a través de mensajes y declaraciones previas.

El expresidente del Partido Popular, Mariano Rajoy , afirmó que su relación con Luis Bárcenas , el tesorero del partido, era estrictamente profesional y no requería de su atención constante, ya que él no se ocupaba de los asuntos económicos.

Sin embargo, su percepción cambió al enterarse de que Bárcenas ocultaba 47 millones de euros en Suiza. María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, declaró haber visto a José Manuel Villarejo solo en ocho o nueve ocasiones, siempre a iniciativa del comisario, en encuentros breves en el centro de Madrid o en su despacho, negando cualquier tipo de amistad o relación social con él.

Estas declaraciones fueron realizadas durante su comparecencia como testigos en el juicio de Kitchen el pasado jueves. Sin embargo, el contexto político y judicial de la época revela una imagen diferente. Recordando la comparecencia de Rajoy en el juicio del caso Gürtel en 2017, donde reconoció mensajes que 'olvidó' mencionar durante su reciente declaración, se evidencia un intento de minimizar su implicación.

Rajoy intentó evitar que Bárcenas expusiera al PP a una crisis de gran magnitud, especialmente por la revelación de que había recibido 355.000 euros de fondos ilícitos. Se ha comprobado que Rajoy mantuvo contacto con Bárcenas incluso después de cambiar su opinión sobre él, a pesar de no recordarlo en su testimonio. Cospedal también recurrió a Villarejo en 2013, y previamente en 2009, solicitándole 'trabajos puntuales', detalles que tampoco mencionó ante el tribunal.

Esta revisión cronológica expone olvidos y posibles falsedades en las declaraciones de Rajoy y Cospedal durante el juicio por el espionaje ilegal a Bárcenas. El análisis de mensajes intercambiados entre Rajoy y Bárcenas revela contradicciones con sus testimonios. En febrero de 2012, ante la preocupación de Bárcenas por la investigación del caso Gürtel, Rajoy le respondió: 'Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos'.

Inicialmente, Rajoy negó haber enviado ese mensaje, pero luego admitió que significaba simplemente 'hacer lo que se puede'. En enero de 2013, tras la publicación de información sobre los sobresueldos de Bárcenas, este le pidió a Rajoy que el partido desmintiera la filtración, expresándole su gratitud por el apoyo recibido. Rajoy respondió: 'Luis. Lo entiendo.

Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo'. Rajoy afirmó recordar solo este mensaje, justificándolo por la gran cantidad de comunicaciones que han sido publicadas en los últimos quince años.

La situación se complica al considerar que la sentencia derivada del juicio del caso Gürtel fue la que motivó la moción de censura que llevó a la salida de Rajoy de la presidencia del gobierno





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