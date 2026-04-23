Rajoy se inclina ante la tormenta Kitchen, pero deberá dar la cara en el juicio

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mantenido en un perfil bajo durante el juicio del caso Kitchen, pero deberá testificar este jueves. La declaración de Bárcenas ha ampliado el alcance de la trama, apuntando a la dirección del PP bajo el liderazgo de Rajoy.

El ex diputado del Partido Popular y abogado Jorge Trías solía recordar una frase de Mariano Rajoy que resumía su visión de la política : “La política es como un junco, cuando viene el ciclón hay que inclinarse, y cuando pasa, vuelves otra vez a tu lugar habitual”.

Rajoy parece aplicar esta metáfora ahora, en relación con el juicio del caso Kitchen, una operación de espionaje activada en 2013 en el Ministerio del Interior contra Luis Bárcenas. Tras ser visiblemente activo en la campaña electoral de Castilla y León, el antiguo líder conservador se ha mantenido en un perfil bajo durante la vista oral.

Sin embargo, este jueves deberá testificar. El proceso judicial ha tomado un giro significativo con la declaración de Bárcenas, quien ha ampliado el alcance de la trama más allá del Ministerio del Interior, apuntando directamente a la dirección del PP bajo el liderazgo de Rajoy.

Bárcenas afirma que la operación se originó en el partido y luego se trasladó al Ministerio del Interior, sugiriendo una connivencia de las altas esferas del PP. Esta afirmación coincide con la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que considera improbable que un espionaje de tal magnitud se gestara únicamente desde el departamento de Jorge Fernández Díaz sin la participación de la dirección del partido. El PSOE, como acusación popular, incluso solicitó la reapertura de la investigación para profundizar en la “conexión política”, pero su petición fue rechazada por el juez instructor.

Según Bárcenas y la Fiscalía, el objetivo de Kitchen era obtener documentos “comprometedores” que el extesorero pudiera tener en su poder, incluyendo grabaciones de conversaciones con Rajoy y Javier Arenas. Bárcenas asegura que poseía grabaciones que revelaban detalles sobre la contabilidad extracontable del PP y la destrucción de documentos por parte de Rajoy.

En su declaración en el juicio de Los papeles de Bárcenas, Rajoy negó haber destruido ningún documento y cuestionó la existencia de una contabilidad paralela del PP. Sin embargo, Bárcenas insistió en que los papeles eran del partido. Rajoy nunca fue llamado a declarar en la investigación del caso Kitchen, ni como imputado ni como testigo, hasta ahora





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