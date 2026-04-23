Rajoy niega cualquier implicación en el caso Kitchen en su declaración ante la Audiencia Nacional

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado como testigo en el juicio por el caso Kitchen, negando rotundamente las acusaciones de Luis Bárcenas y desvinculándose de cualquier trama parapolicial. Su comparecencia ha estado marcada por la tensión y la contundencia en sus respuestas.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy , compareció este jueves ante la Audiencia Nacional en un ambiente de máxima seguridad, accediendo al edificio por el garaje para evitar la expectación mediática.

Su declaración se enmarca dentro del juicio por el caso Kitchen, una investigación que ha sacudido los cimientos de la política española y que lo sitúa en el centro de las acusaciones, aunque como testigo. La presencia de las iniciales 'M.R.

', vinculadas a los papeles de Bárcenas, añadió un peso histórico a su comparecencia. Rajoy, sin embargo, mantuvo una línea de defensa férrea, negando rotundamente cualquier implicación en la trama parapolicial y rechazando las acusaciones vertidas por el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. La sesión se caracterizó por un intercambio tenso entre Rajoy y la abogada del PSOE, Gloria Pascual, quien le interrogó directamente sobre las siglas 'M.R.

' y otros apodos con los que se le conocía. Rajoy respondió con contundencia, afirmando que cada uno puede llamarlo como desee y sugiriendo que las preguntas se dirigieran a quienes lo acusan. Bárcenas, en su declaración anterior, había señalado a Rajoy como el cerebro de la trama, acusándolo de destruir documentos comprometedores y de poseer una grabación incriminatoria. Rajoy desmintió categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de 'absolutamente falsas'.

También negó haber presenciado la destrucción de documentos en una trituradora, haber recibido sobres con dinero, haber mantenido contactos con Bárcenas para influir en su testimonio, o haber ordenado seguimientos a su familia. Su respuesta a la mayoría de las preguntas se limitó a un rotundo 'no' o a la reiteración de que las acusaciones eran 'absolutamente falsas'.

La estrategia de Rajoy se centró en desvincularse por completo de las actividades ilícitas que se le imputan, manteniendo una postura desafiante y minimizando su conocimiento sobre los detalles del caso. En relación con la caja B del Partido Popular, Rajoy admitió que pudo haber comentado la gravedad de la situación con algunos miembros de su Gobierno, partido o amigos, pero insistió en que estas conversaciones no tuvieron consecuencias.

Aclaró que se reunía regularmente con ministros y secretarios de Estado del área económica, incluyendo a Francisco Martínez, pero negó haber discutido el caso Kitchen con ellos. Subrayó que su papel se limitaba a las tareas de gestión gubernamental y que no estaba al tanto de las operaciones encubiertas que se llevaban a cabo. La declaración de Rajoy, aunque breve en contenido sustantivo, ha generado una gran expectación mediática y política.

Su negativa a reconocer cualquier implicación en el caso Kitchen ha reforzado la polarización en torno a esta investigación y ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la corrupción en la política española. La Audiencia Nacional continuará con el juicio, escuchando a otros testigos y analizando las pruebas presentadas para determinar la verdad sobre el caso Kitchen y las responsabilidades de cada uno de los implicados.

La noticia sigue en desarrollo y se espera que surjan nuevos detalles a medida que avance el proceso judicial





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