Raji Sourani denuncia genocidio en Gaza tras año de alto el fuego falso

El director del PCHR, Raji Sourani, revela la realidad de Gaza un año después del plan de Trump. Denuncia limpieza étnica y hambruna bajo ocupación militar.

Raji Sourani, abogado palestino y director del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), con sede en la capital de la Franja de Gaza, afirma que la situación humanitaria en la región no ha mejorado durante el último año de lo que se consideró un alto el fuego. A pesar de su exilio desde los primeros días de la reanudación del conflicto en octubre de 2023, Sourani dirige una de las pocas organizaciones que documenta in situ la masacre en curso.

En una entrevista concedida a RTVE desde un balcón en el centro de Madrid, el jurista manifestó sentir vértigo al describir la continuidad de la violencia. Según sus testimonios, la implementación del llamado plan de paz propuesto por Donald Trump en octubre pasado no logró alterar la realidad en el terreno, donde continúan ocurriendo matanzas, destrucción sistemática de infraestructuras y desplazamientos forzados masivos.

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Estatus actual y consecuencias del plan de paz

La población civil enfrenta una crisis sin precedentes caracterizada por la limpieza étnica, la destrucción masiva de edificios esenciales como escuelas, refugios y hospitales, y una hambruna generalizada que ha dejado a la gente sin agua ni comida. Durante la semana reciente, las fuerzas israelíes eliminaron a veintidós personas, incluido un cirujano, lo que confirma que la ola de asesinatos y el desplazamiento de aproximadamente dos millones de habitantes persisten sin pausa.

Las condiciones de vida se han deteriorado aún más este invierno debido a la escasez de recursos y al recorte de la ayuda alimentaria destinada a las personas más vulnerables. Sourani sostiene que el plan de paz mencionado en realidad institucionalizó el genocidio y la limpieza étnica para los residentes de Gaza, perpetuando un ciclo de sufrimiento que parece no tener fin inmediato.

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Resistencia legal y testimonios del PCHR

El PCHR mantiene a un equipo reducido de observadores trabajando bajo condiciones extremas de ocupación, enfrentando riesgos constantes de arresto, tortura y amenazas. Entre el personal de la organización, tres miembros han perdido la vida; la asistente personal de Sourani fue asesinada junto con su esposa e hijas, y dos abogados del centro también fueron muertos. Además, el propio director de la entidad perdió su hogar en los bombardeos, aunque su familia logró sobrevivir.

A pesar de estas pérdidas y de la imposibilidad de acceder físicamente a la Franja para las cortes internacionales, el PCHR sigue siendo el único organismo legal presente en el territorio capaz de recopilar expedientes jurídicos. Esta labor es vital para proporcionar pruebas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al equipo de investigación y al tribunal, así como al equipo legal sudafricano en sus casos contra el Estado israelí.

Impunidad internacional y postura de Netanyahu

Sourani critica la indiferencia global, señalando que Israel actúa con impunidad al no respetar las decisiones provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ni las de la CPI. El director del PCHR atribuye esta situación al respaldo legal y político total brindado por Estados Unidos, mientras Europa practica lo que denomina una conspiración del silencio y se aplica el derecho internacional de forma selectiva.

La inacción internacional se contrasta con las declaraciones de la nueva figura opositora en Israel, quien afirma que no ha terminado su misión y que debe completarse el plan genocida del primer ministro Benjamín Netanyahu. Para Sourani, el conflicto palestino-israelí es un fenómeno colonial y racista con raíces históricas profundas que se remontan mucho antes del 7 de octubre, y que requiere una respuesta integral y no solo cambios superficiales en el liderazgo político.