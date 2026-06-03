Rafael Yuste, exjefe de la UCO, revela presiones para limitar investigación sobre hermano del presidente

Rafael Yuste, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reveló que recibió presiones del exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO) para limitar su implicación en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez.

El exjefe de la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil , Rafael Yuste , reveló que recibió presiones del exdirector general de la Guardia Civil , Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO) para limitar su implicación en la investigación sobre David Sánchez , hermano del presidente Pedro Sánchez .

Según el sumario del caso Leire Díez, Yuste mencionó una reunión el 12 de julio de 2024, donde Marcos calificó la investigación de la UCO de 'prospectiva y malintencionada'. En una segunda reunión, el DAO sugirió no ser proactivos en casos con implicaciones políticas, dejando la iniciativa a la autoridad judicial.

El exjefe de la UCO también relató que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era 'y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo'analizado y que no haya nada'. El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era 'materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe'





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rafael Yuste UCO Guardia Civil David Sánchez Pedro Sánchez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sesión decisiva en el juicio a David Sánchez: la UCO testifica ante el tribunalSiga la actualidad jurídica en España.

Read more »

La UCO atribuye a Gallardo la creación del puesto para el hermano de Pedro Sánchez'El único relacionado de manera íntima con este puesto es Miguel Ángel Gallardo', ha declarado de forma tajante el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas....

Read more »

La UCO señala a Santos Cerdán y Leire Díez en el caso LeireLa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha identificado a los protagonistas de la trama y sus objetivos en el caso Leire, señalando a Santos Cerdán y Leire Díez como los principales implicados.

Read more »

La UCO intervino 19.850 euros en metálico en casa de Gaspar Zarrías durante los registrosLos detalles El acta de registro del domicilio del exconsejero de Presidencia andaluz recoge el hallazgo de este dinero, que fue más tarde depositado en la cuenta de bancaria de depósitos y consignaciones judiciales.

Read more »