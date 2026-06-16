Rafael Moral Santiago deja SIX tras un año al frente de Securities Services

Rafael Moral Santiago abandona SIX con efecto inmediato por diferencias de liderazgo. Marion Leslie asume de forma interina la unidad de Securities Services.

SIX ha anunciado hoy que Rafael Moral Santiago, responsable de Securities Services y miembro del comité de dirección del grupo, abandona la empresa con efecto inmediato.

Moral Santiago había asumido el cargo hace apenas un año, en mayo de 2025, y desde entonces lideró una de las unidades de negocio más estratégicas de la compañía, la de servicios de valores. Su salida se produce tras constantes desavenencias con miembros del equipo directivo, según fuentes internas citadas por la empresa.

La compañía señaló que las diferencias en las formas de entender el liderazgo y la cooperación fueron el detonante de la separación, aunque recalca que la estrategia de la unidad se mantiene intacta. Marion Leslie, directora de Financial Information y también miembro del comité de dirección, asumirá de forma interina la responsabilidad de la unidad de negocio con efecto inmediato. Leslie tendrá que compaginar este nuevo rol con su cargo actual al frente de la división de información financiera.

La compañía ha querido agradecer a Moral Santiago su compromiso y dedicación durante este año, y le ha deseado éxito en sus futuros proyectos. El nombramiento provisional de Leslie está sujeto a la obtención de las autorizaciones reglamentarias necesarias, un proceso habitual en este tipo de transiciones. La unidad de Securities Services de SIX es una de las joyas del grupo, con un crecimiento sostenido en todos los segmentos clave de productos y servicios.

Antes de la llegada de Moral Santiago, la unidad estaba bajo el mando de Javier Hernani, quien la pilotó durante años. Tras la salida de Moral, la empresa cuenta con ejecutivos de BME de gran experiencia, como Francisco Béjar y José Manuel Ortiz, quien ya dirigió la unidad de forma interina con anterioridad. Esto garantiza estabilidad operativa mientras se busca un reemplazo permanente.

La compañía asegura que la transición no afectará la atención al cliente ni las prioridades estratégicas, y que la unidad sigue centrada en satisfacer las expectativas del mercado. En el último año, Moral Santiago impulsó diversas iniciativas estratégicas y operativas que ya están dando frutos, según SIX.

Sin embargo, las diferencias en el estilo de liderazgo llevaron a una relación tensa con su equipo, lo que finalmente precipitó su salida. La compañía, con sede en Zúrich, mantiene una posición sólida en el sector de infraestructuras de mercados financieros, y este cambio se enmarca en la rotación habitual de cuadros directivos. Se espera que en las próximas semanas se anuncie un sucesor definitivo, mientras tanto Marion Leslie garantizará la continuidad del negocio.

La noticia ha sido recibida con sorpresa en el sector, pero los analistas consideran que la estrategia de la unidad no sufrirá alteraciones significativas. SIX es una de las principales bolsas y proveedoras de servicios financieros de Europa, y la unidad de Securities Services juega un papel clave en la custodia y liquidación de valores. La salida de Moral Santiago, aunque abrupta, no supone un cambio de rumbo, según la empresa.

Los inversores y clientes pueden estar tranquilos, afirman desde la dirección. La compañía agradece nuevamente a Rafael su contribución y da la bienvenida a Marion Leslie a su nuevo rol interino, confiando en que mantendrá el alto nivel de servicio que caracteriza a la unidad





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