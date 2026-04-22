Rafael Márquez es confirmado como el sucesor de Javier Aguirre para el Mundial 2030

La Federación Mexicana de Fútbol oficializa que Rafael Márquez tomará el mando de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, integrando posiblemente a Andrés Guardado en su equipo de trabajo.

Lo que durante meses circuló como un rumor insistente en los pasillos de la Federación Mexicana de Fútbol finalmente ha sido ratificado por las autoridades del balompié nacional. Duilio Davino , en su calidad de director de Selecciones Nacionales, ha confirmado de manera oficial que Rafael Márquez Álvarez será el encargado de tomar las riendas de la Selección Mexicana de Fútbol como director técnico titular una vez que concluya el ciclo del Mundial 2026.

Este movimiento estratégico marca el inicio de una era de transición diseñada cuidadosamente por la cúpula federativa, que busca consolidar un proyecto ambicioso con miras hacia la Copa Mundial de 2030, donde México, Estados Unidos y Canadá mantendrán el foco del mundo deportivo. La llegada de Márquez al cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre no fue casualidad, sino el primer paso de un plan maestro que pretende dotar al exjugador del FC Barcelona de la experiencia necesaria bajo la tutela de un veterano de mil batallas como el Vasco Aguirre. El contrato ya ha sido suscrito, y según las declaraciones de Davino para Fox Sports México, el proceso de conformación del cuerpo técnico que acompañará a Márquez se encuentra en una fase muy avanzada, alcanzando prácticamente el ochenta por ciento de su estructuración definitiva. Uno de los nombres que ha resonado con fuerza para integrarse a este nuevo cuerpo técnico es el de Andrés Guardado, un histórico del Tri cuya experiencia y liderazgo dentro del vestuario podrían ser fundamentales para la transición generacional que se avecina. Aunque Davino prefirió mantener la cautela sobre los detalles finales, dejó entrever que el Principito es una carta fuerte y un perfil sumamente valorado por la institución para asumir responsabilidades dentro del staff técnico del futuro. Esta integración de figuras emblemáticas responde a la necesidad de la Federación de recuperar la identidad y el respeto en el entorno futbolístico tras los altibajos experimentados en procesos previos. La trayectoria de Rafael Márquez en los banquillos, aunque breve, ha dejado huellas interesantes que validan la apuesta de los directivos. Su incursión como estratega comenzó en el RSD Alcalá durante la campaña 2020-2021, una etapa formativa que le sirvió para entender las complejidades tácticas desde una perspectiva distinta a la del jugador de élite. Posteriormente, su paso por el FC Barcelona Atlètic fue fundamental para su crecimiento profesional, logrando desarrollar una metodología de trabajo basada en la disciplina y el juego posicional que caracteriza a la institución blaugrana. Tras renunciar a su cargo en el filial catalán, Márquez se integró al proyecto de Javier Aguirre con la clara encomienda de absorber toda la sabiduría táctica del entrenador mexicano más laureado en el extranjero. Juan Carlos Rodríguez, quien fuera comisionado de la Federación, fue el principal artífice de esta visión de largo plazo, convencido de que la combinación de la experiencia de Aguirre y el liderazgo generacional de Márquez era la fórmula perfecta para transformar el rumbo del fútbol nacional. Con esta confirmación, el horizonte del Tri se despeja de incertidumbres políticas para concentrarse exclusivamente en el trabajo de campo y la construcción de un equipo competitivo de cara a la cita mundialista de 2030





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