Rafael Jódar brilla en Madrid y avanza a octavos tras vencer a Joao Fonseca

El español Rafael Jódar superó al brasileño Joao Fonseca en un emocionante partido del Masters de Madrid, consolidando su ascenso en el tenis mundial. Con un juego valiente y una notable madurez, Jódar se impuso por 7-6 (4), 4-6 y 6-1, asegurando su lugar en los octavos de final y demostrando su potencial como una de las grandes promesas del tenis.

Rafael Jódar , con una actuación valiente, fluida y brillante, superó a Joao Fonseca por 7-6 (4), 4-6 y 6-1 en un partido espectacular que le permitió avanzar a los octavos de final del Masters de Madrid.

El español, que recientemente ganó su primer título ATP en el torneo de Marrakech, sigue demostrando un impresionante crecimiento en el circuito. La victoria es especialmente significativa al enfrentarse a uno de los jugadores más destacados de los últimos dos años, lo que pone de manifiesto su notable progreso. El encuentro estuvo a la altura de las expectativas, con ambos tenistas mostrando un nivel excepcional en una confrontación llena de intensidad.

Tras ganar el primer set en el desempate tras casi una hora de juego, Jódar perdió su servicio al inicio del segundo parcial, lo que le costó el set. Aunque mostró algunos errores inusuales, el español nunca se rindió y logró recuperarse, rompiendo el saque de Fonseca al inicio del tercer set. El brasileño, frustrado, destrozó su raqueta tras perder su servicio y perdió el ritmo del partido.

En un ambiente cargado de emoción, Madrid fue testigo del primer duelo entre dos jóvenes promesas del tenis, Jódar y Fonseca, ambos de 19 años y con trayectorias similares. Ambos han experimentado un crecimiento exponencial, aunque Fonseca, con títulos en Buenos Aires y Basilea en 2025 y ganador del Masters para jóvenes, lleva una ligera ventaja.

Jódar, semifinalista en el Conde de Godó, había logrado su primera victoria ante un top ten al vencer a Alex de Miñaur en la ronda previa, con un balance de 10-1 en arcilla. El partido comenzó cerca de las once de la noche del domingo, atrayendo a numerosos aficionados y especialistas, así como a una multitud de madrileños que se congregaron en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.

Jódar mostró gran solidez, salvando tres bolas de break en su primer turno de saque y aprovechando la primera oportunidad para abrir ventaja. Fonseca respondió rápidamente, aprovechando los segundos servicios de su rival para igualar el marcador.

Sin embargo, fue Jódar quien se impuso en el desempate, demostrando mayor precisión y madurez. Ambos jugadores comparten un estilo agresivo y propositivo, buscando el punto en cada pelota sin concesiones. La exigencia para Jódar fue alta, ya que tuvo que demostrar sus habilidades defensivas ante la poderosa pegada de Fonseca.

Finalmente, el español logró imponerse con un contundente 6-1 en el tercer set, consolidando su posición como una de las grandes promesas del tenis español. Con esta victoria, Jódar asegura su ascenso al puesto 34 del ranking mundial, un salto impresionante desde su posición anterior, el 896, hace poco más de un año





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rafael Jódar Joao Fonseca Masters De Madrid Tenis ATP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seis canciones de Biznaga sobre el malestar en la ciudad, con Madrid de fondoLa banda se encuentra en su mejor momento y muchas de sus descargas de rabia y lirismo tienen a la urbe como trasfondo o como sujeto de los males y las luchas contemporáneas. En sus letras caben Henri Lefebvre o Marc Augé.

Read more »

Elsa Pataky disfruta de su regreso a MadridElsa Pataky regresa a Madrid para presentar su nueva serie El Homenaje y aprovecha para reencontrarse con amigos y disfrutar de la gastronomía local. La actriz expresa su felicidad de estar en la capital española, un lugar especial para ella a pesar de vivir en Australia.

Read more »

El Barcelona Femenino arrasa al Real Madrid y avanza a semifinales de la Champions LeagueEl FC Barcelona Femenino se clasifica para las semifinales de la UEFA Women's Champions League tras una contundente victoria sobre el Real Madrid, con un global de 18-2. Ahora se enfrentará al Bayern de Múnich en busca de su cuarta Champions League.

Read more »

Empate agónico del Betis ante el Real Madrid en La CartujaUn gol de Héctor Bellerín en el último minuto del partido ha salvado un empate para el Real Betis frente al Real Madrid, en un encuentro donde Vinicius abrió el marcador para los blancos y Lunin realizó actuaciones destacadas.

Read more »

Fonseca: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del Mutua Madrid Open hoyConoce a qué hora juega Rafa Jódar su partido en Madrid y dónde ver el partido en televisión y online contra Joao Fonseca

Read more »

Rafa Jódar, en directo en el Mutua Madrid Open 2024El tenista español Rafa Jódar se enfrenta a Joao Fonseca en la tercera ronda del Mutua Madrid Open. Sigue el partido en directo por Teledeporte y RTVE Play. Jódar, de 19 años, ha eliminado a Jesper de Jong y Álex de Miñaur en rondas anteriores.

Read more »