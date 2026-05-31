Rafa Nadal: 'No tengo interés en que sepan quién era su padre por haber jugado al tenis'

El extenista español, Rafa Nadal, se ha sincerado sobre su familia y los pequeños Miquel y Rafa Jr en una entrevista para ¡HOLA!. Afirma que no tiene interés en que sus hijos sepan quién era su padre por haber jugado al tenis y trata de esforzarse porque sus hijos le vean como un buen padre.

Rafa Nadal , sobre la crianza de sus dos hijos con Mery Perelló: 'No tengo interés en que sepan quién era su padre por haber jugado al tenis' El extenista español, a punto de estrenar su miniserie documental en Netflix , se ha sincerado como nunca sobre su familia y los pequeños Miquel y Rafa Jr, pero nadie se olvida de la gran leyenda que ha dejado a sus espaldas en la historia de este deporte.

A sus, el ganador de 22 Grand Slam afronta ahora una nueva etapa en su vida alejado de las pistas y enfocado más que nunca en la familia que ha creado junto aque abarca desde otra dimensión el final de su carrera y que cuenta con testimonios de su familia y de aquellos que han estado siempre a su lado en su ascenso hasta la cima. En ella, conocemos el lado más oculto de la meditada decisión del tenista con material de archivo inédito hasta el momento.

Con motivo del lanzamiento del relato del manacorí, Nadal ha concedido una entrevista a la revista ¡HOLA! , donde ha hablado sobre cómo es su vida ahora, lejos de las pistas de tenis, y por qué ha tardado tanto tiempo en sumarse a un proyecto como este.

'Durante años lo rechacé porque. Me acabaron convenciendo de que era el momento adecuado', ha justificado





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