Rafa Nadal habla sobre Carlos Alcaraz y su lesión en muñeca derecha

El tenista español, Rafa Nadal, ha hablado sobre Carlos Alcaraz en un acto por la renovación del museo de su Academia y ha revelado que llamó al murciano después de que este se diera de baja de Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros por una lesión en la muñeca derecha. Nadal ha reconocido que Alcaraz ya no es un novato en el circuito y ha destacado que la lesión es una faena grande, pero ha aportado luz al estado físico de Carlitos, creyendo que es duro pero que no será crónica.

Rafa Nadal ha hablado sobre Carlos Alcaraz en un acto por la renovación del museo de su Academia y ha revelado que llamó al murciano después de que este se diera de baja de Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros por una lesión en la muñeca derecha.

Nadal ha destacado que Alcaraz ya no es un novato en el circuito y ha reconocido que la lesión es una faena grande, pero ha aportado luz al estado físico de Carlitos, creyendo que es duro pero que no será crónica. Nadal ha reconocido que él también se lo ha roto dos veces y ha hablado con Alcaraz cuando sucedió, pero ha querido dejar en claro que lo que hablaron se quedó entre ellos





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