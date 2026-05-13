Rafa Nadal desmarca de candidaturas a la presidencia del Real Madrid

El extenista Rafa Nadal desmarca de cualquier tipo de candidatura para las elecciones a la presidencia del Real Madrid tras la convocatoria presentada por el presidente de la entidad, Florentino Pérez. También se rumorea la posible candidatura del empresario Enrique Riquelme, actual presidente ejecutivo de Cox Energy, uno de los gigantes mundiales de las energías renovables, debido a su vinculación con el patrocinio de su empresa en el 'Team Rafa'. Nadal confirma que no está involucrado en ninguna de las posibles candidaturas.

El extenista Rafa Nadal se ha querido desmarcar de cualquier tipo de candidatura para las elecciones a la presidencia del Real Madrid tras la convocatoria presentada por el presidente de la entidad, Florentino Pérez.

El tenista balear ha escrito un mensaje en su perfil en la red social X donde expone su postura y confirma que no está en ninguna de las posibles candidaturas. También se rumorea la posible candidatura del empresario Enrique Riquelme, actual presidente ejecutivo de Cox Energy, uno de los gigantes mundiales de las energías renovables, debido a su vinculación con el patrocinio de su empresa en el 'Team Rafa'. Sin embargo, Nadal no participará en el próximo proceso electoral





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