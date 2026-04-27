Rafa Jodár, la última esperanza del tenis español en el Mutua Madrid Open

Tras las derrotas de Davidovich y Mérida, el joven tenista de Leganés es el único representante español que sigue en competición en el torneo madrileño. Se enfrentará a Vit Kopriva en octavos de final.

El tenis español vive un momento agridulce en el Mutua Madrid Open . Si bien la esperanza se centra ahora en Rafa Jodár , el joven tenista de Leganés se ha convertido en el último representante de La Armada tras las dolorosas derrotas de Dani Mérida y Alejandro Davidovich este lunes.

Jodár, con tan solo 19 años, demostró su valía anoche al vencer a Joao Fonseca en un partido emocionante y disputado, con un marcador final de 7-6(4), 4-6, 6-1. Este martes, el joven talento español se enfrentará al checo Vit Kopriva en busca de un puesto en los cuartos de final, un desafío que representa una oportunidad única para continuar con el sueño de ver a un español levantar el trofeo en la Caja Mágica.

La jornada del lunes, sin embargo, no fue favorable para el resto de los tenistas españoles. Alejandro Davidovich, visiblemente afectado por una lesión abdominal que lo mantuvo alejado de las pistas durante tres semanas, no pudo hacer frente al poderío del vigente campeón, Casper Ruud, quien lo superó con un contundente 6-3 y 6-1.

Davidovich, a pesar de la derrota, se mostró optimista y agradecido por la oportunidad de participar en el torneo, reconociendo la superioridad de su rival y la dificultad de competir en óptimas condiciones tras su lesión. Por otro lado, Dani Mérida también se despidió del Mutua Madrid Open al caer ante Stefanos Tsitsipas en dos sets (6-4 y 6-2).

A pesar de la derrota, Mérida se mostró maduro y analizó su actuación, destacando la importancia de mejorar su preparación física y mental para afrontar torneos de esta magnitud. El tenista español reconoció la dificultad de adaptarse a la presión y al ambiente de un estadio lleno de público, pero se mostró convencido de que esta experiencia será un valioso aprendizaje para su futuro.

Además de las actuaciones de los tenistas españoles, la jornada del lunes en el Mutua Madrid Open también estuvo marcada por otras victorias destacadas. El argentino Francisco Cerúndolo continuó su exitosa trayectoria en el Masters 1.000 de Madrid al derrotar al italiano Luciano Darderi con un claro 6-2 y 6-3.

Cerúndolo, quien ya había alcanzado los cuartos de final en 2024 y las semifinales el año pasado, se medirá en octavos de final al belga Alexander Blockx, quien sorprendió al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime en un partido reñido (7-6(3) y 6-3). Por su parte, Daniil Medvedev demostró su solidez al imponerse al noruego Nicolai Budkov Kjaer, uno de los jóvenes talentos emergentes del circuito, con un contundente 6-3 y 6-2 en poco más de una hora.

Medvedev se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre el italiano Flavio Cobolli y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, en un duelo que promete ser emocionante. La jornada del lunes dejó claro que el Mutua Madrid Open está siendo testigo de un alto nivel de competencia y de la consolidación de nuevos talentos, además de la confirmación de los grandes nombres del tenis mundial.

La ausencia de figuras como Carlos Alcaraz, aquejado de problemas físicos, ha dejado un vacío importante en el torneo, pero la presencia de jugadores como Jodár, Cerúndolo, Medvedev y Tsitsipas garantiza un espectáculo de alta calidad para los aficionados. El torneo continúa avanzando con una emocionante jornada de octavos de final programada para este martes. Entre los partidos más destacados se encuentra el enfrentamiento entre Jannik Sinner y Cameron Norrie, un duelo que promete ser intenso y disputado.

También será interesante seguir el partido entre Tomás Martín Etcheverry y Arthur Fils, dos jóvenes tenistas con un gran potencial. Jiri Lehecka se medirá a Lorenzo Musetti en un choque que podría ser clave para determinar quién avanza a las siguientes rondas.

Además, el público podrá disfrutar del enfrentamiento entre Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud, un duelo entre dos de los mejores tenistas del mundo. Francisco Cerúndolo buscará continuar con su buen momento de forma ante Alexander Blockx, mientras que Daniil Medvedev esperará al ganador del partido entre Cobolli y Vallejo. Por último, el dobles masculino también tendrá su espacio con el partido entre Alexander Zverev / Atmane y Khachanov / Mensik.

El Mutua Madrid Open se consolida como uno de los torneos más importantes del circuito ATP, atrayendo a los mejores jugadores del mundo y ofreciendo un espectáculo de primer nivel para los aficionados al tenis. La esperanza de ver a un tenista español levantar el trofeo sigue viva gracias al esfuerzo y la determinación de Rafa Jodár, quien se ha convertido en el último bastión de La Armada en este prestigioso torneo





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