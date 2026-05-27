Rafa Jódar sufre pero avanza en Roland Garros tras batir a James Duckworth en un partido de alta exigencia física

El tenista español Rafa Jódar logra superar una difícil tercera ronda en Roland Garros contra el experimentado James Duckworth, quien le obligó a mostrar su mejor versión en un encuentro marcado por el calor y la resistencia física. Tras perder el segundo set, Jódar reaccionó en el tercero con un break decisivo que le acerca a la cuarta ronda.

Rafa Jódar , tenista español oriundo de Leganés, disputa un intenso partido de tercera ronda de Roland Garros contra el australiano James Duckworth . El encuentro, que se desarrolla en una jornada de temperaturas elevadas en París, exige un gran despliegue físico a ambos contendientes.

El primer set fue claramente dominado por Jódar, quien mostró un tenis agresivo y preciso, especialmente con su derecha, llevándose el parcial sin mayores complicaciones. Sin embargo, Duckworth, de 31 años y mayor experiencia, logró ajustar su juego en la segunda manga, aprovechando los errores no forzados que comenzaron a acumularse en el lado de Jódar.

El tenista de Sidney, con un passing shot decidido y una volea cercana a la red efectiva, logró quebrar el servicio de su oponente en momentos clave, demostrando una gran solidez mental en los puntos decisivos. Ello le permitió igualar el partido y trasladar la presión al set definitivo. En el tercero, la igualdad fue la tónica dominante, con ambos jugadores manteniendo sus servicios en juegos reñidos.

Jódar mostró signos de incomodidad en pista, posiblemente afectado por el cansancio y las condiciones, lo que motivó la atención del fisioterapeuta, aunque pudo continuar. Un momento crucial se dio cuando Jódar, sacando carácter, logró un break que le devolvió la ventaja en el marcador. Posteriormente, confirmó ese quiebre con un juego en blanco, evidenciando un cambio de actitud y una mayor intención en sus golpes, especialmente desde el fondo de la pista con derechas y revés potentes.

A pesar de que Duckworth no cedió en su empeño y siguió presionando con golpes profundos y liftados, la respuesta de Jódar con passing shots y Winners desde el centro de la pista le permitió mantener la iniciativa. El partido, por tanto, encara su fase final con el español ligeramente por delante en el tercer set, pero con el australiano esperando cualquier nueva oportunidad para revertir la situación.

La exigencia física y la lucha psicológica están siendo determinantes en un choque que refleja la capacidad de resiliencia de ambos tenistas. Las转化





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rafa Jódar James Duckworth Roland Garros Tenis Grand Slam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rafa Jódar, tras su primera victoria en Roland Garros: 'He evolucionado como tenista y como persona'El tenista español ya está en segunda ronda de Roland Garros después de su victoria por la vía rápida contra Aleksandar Kovacevic.

Read more »

El novato Jódar sorprende en Roland Garros y Masters 1000El número 18 del ranking mundial de tenis elogia la rápida adaptación de jugadores recién llegados al circuito, destacando al joven Jódar, quien con pocos partidos profesionales ya compite a nivel de Masters 1000 y Roland Garros, demostrando confianza y resultados sobresalientes.

Read more »

Batacazo de Daniil Medvedev en su estreno en Roland Garros: eliminado por Adam WaltonEl tenista ruso mantiene su maleficio sobre la arcilla de París y sucumbe por séptima vez en su carrera en la primera ronda de Roland Garros.

Read more »

Roland Garros, día 3: Landaluce debuta con victoria y Bouzas se despide ante SabalenkaMartín Landaluce supera a Prado Ángelo (6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4) en su estreno en Roland Garros y Jessica Bouzas cede ante la bielorrusa Aryna Sabalenka (6-4 y 6-2).

Read more »