Rafa Jódar sale al paso de la polémica con la recogepelotas y avanza a octavos en Roland Garros

El tenista español Rafa Jódar niega haber empujado a una recogepelotas durante su partido en Roland Garros, y además remonta un épico encuentro para clasificarse a octavos de final donde se enfrentará a Pablo Carreño.

El tenista español Rafa Jódar , de 19 años, ha sido protagonista en Roland Garros tanto por su remontada ante Alex Michelsen como por una polémica que surgió en redes sociales.

Tras finalizar el cuarto set del partido, una cámara captó un momento en el que Jódar se dirige al vestuario y, según algunos usuarios, parecía empujar a una recogepelotas. Sin embargo, el joven jugador ha querido aclarar lo sucedido en declaraciones posteriores al encuentro.

"Cuando acaba el set yo me voy al baño y justo mi padre me quería dar una cosa que es básicamente mi rutina que tomo durante el partido... Justo cuando me lo va a dar, yo le digo que después del 'toilet break' y del descanso de los 5 minutos que tengo. La chica está en el medio y yo nunca la toco", explicó Jódar, visiblemente molesto por las acusaciones.

"No he visto el vídeo. Cada uno va a decir lo que quiera. Yo solo digo mi versión, que es lo que he vivido. Yo nunca haría nada a un recogepelotas.

Ellos nos quitan mucho esfuerzo y sé que para ellos es especial estar en la pista, entonces nunca haría eso", sentenció el español, dejando claro que no hubo malas intenciones. Más allá de la controversia, Jódar ha firmado una actuación memorable en la pista Philippe Chatrier. El español necesitó más de cuatro horas para superar a Michelsen en cinco sets, con parciales de 6-7, 7-6, 6-3, 4-6 y 7-5.

Fue un partido de altibajos, en el que Jódar demostró una enorme fortaleza mental para remontar y llevarse la victoria. Con este triunfo, el de 19 años se mete por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam, donde se enfrentará a su compatriota Pablo Carreño.

"Es un sueño hecho realidad. Llevo trabajando mucho para esto y jugar ante Carreño será especial. Seguro que habrá un español en cuartos", declaró tras el partido. La polémica con la recogepelotas ha opacado en parte su logro deportivo, pero Jódar ha recibido el apoyo de sus seguidores y de la organización del torneo, que no ha considerado necesario tomar medidas.

El incidente, que realmente no ocurrió tal como se difundió, quedará como un malentendido. Mientras tanto, el tenista español sigue centrado en Roland Garros, donde buscará seguir haciendo historia. Carreño, por su parte, llega con experiencia y habrá que ver si la juventud de Jódar puede con la veteranía. Sin duda, el tenis español está de enhorabuena con dos representantes en la segunda semana del torneo parisino





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